Зонт пригодится: что обещают синоптики на выходные и следующую неделю

На следующей рабочей неделе также местами будут идти кратковременные дожди, более обширные осадки ожидаются в среду. Ночью местами сгустится туман, температура воздуха в отдельных местах может опуститься до нуля градусов. Максимальная температура в основном составит +9...+14 градусов, в четверг и пятницу возможно потепление на один градус.