Зонт пригодится: что обещают синоптики на выходные и следующую неделю
В конце этой и на следующей неделе в Латвии временами будет идти дождь, временами - светить солнце, температура воздуха будет соответствовать времени года, прогнозируют синоптики.
В субботу утром ветер стихнет, но во второй половине дня на побережье южный, юго-западный ветер вновь усилится порывами до 17 метров в секунду. Временами ожидается дождь, максимальная температура воздуха составит +9...+15 градусов.
В воскресенье прогнозируется переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди, местами в Курземе возможна гроза. При слабом или умеренном южном ветре температура воздуха ночью опустится до +5...+10 градусов, а днем достигнет +11...+15 градусов.
На следующей рабочей неделе также местами будут идти кратковременные дожди, более обширные осадки ожидаются в среду. Ночью местами сгустится туман, температура воздуха в отдельных местах может опуститься до нуля градусов. Максимальная температура в основном составит +9...+14 градусов, в четверг и пятницу возможно потепление на один градус.