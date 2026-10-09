Ушла из жизни великая латвийская актриса Индра Брике
Ушла из жизни выдающаяся латвийская театральная актриса Инда Брике, сообщает Kroders.lv. Актрисе было 68 лет.
Инда Брике (родилась 29 декабря 1957 года в Дурбе) - латвийская актриса, работавшая преимущественно в Лиепайском театре и театре Dailes.
Брике училась в Дурбской средней школе и 1-й Лиепайской средней школе. В 1977 году окончила вторую актерскую студию Лиепайского театра, где училась у Антонии Апеле и Ольгерта Кродерса.
С 1977 по 1992 год она работала в Лиепайском театре, где исполняла главные роли во многих постановках классических произведений. Кродерс стал самым значимым режиссером в карьере Брике, а их сотрудничество принесло выдающиеся актерские работы.
После ухода Кродерса из Лиепайского театра Брике также стала искать новые возможности для работы. В начале 1990-х годов она участвовала в нескольких постановках Нового Рижского театра. С 1993 года она являлась актрисой театра Dailes, где исполняла как главные, так и второстепенные роли.
Otkrito.lv выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Инды Брике, а также поклонникам ее таланта.