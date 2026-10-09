Ушла из жизни великая латвийская актриса Индра Брике

После ухода Кродерса из Лиепайского театра Брике также стала искать новые возможности для работы. В начале 1990-х годов она участвовала в нескольких постановках Нового Рижского театра. С 1993 года она являлась актрисой театра Dailes, где исполняла как главные, так и второстепенные роли.