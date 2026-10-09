Подвинул тыкву к двери и перелез через забор: подробности побега 3-летнего ребенка из детсада в Бауске

Ранее Otkrito.lv сообщал, что трехлетний ребенок в четверг, 8 октября, беспрепятственно покинул территорию детского сада Pasaulīte в Бауске и прошел по городу несколько километров. Ребенок на короткое время остался в раздевалке своей группы без непосредственного присмотра сотрудников. В этот момент он самостоятельно вышел из здания. Входная дверь детского сада оборудована кнопкой открывания, расположенной на высоте, недоступной для детей. Однако, согласно первоначальной информации, мальчик смог добраться до нее, пододвинув тыкву, которую использовали для украшения учреждения, и открыть дверь.