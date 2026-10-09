Подвинул тыкву к двери и перелез через забор: подробности побега 3-летнего ребенка из детсада в Бауске
Как сообщалось, трехлетний ребенок самостоятельно покинул детский сад в Бауске - ему удалось открыть входную дверь с помощью тыквы, а затем перелезть через забор, хотя калитка была заперта. Это уже второй подобный случай в учреждении за год.
Ранее Otkrito.lv сообщал, что трехлетний ребенок в четверг, 8 октября, беспрепятственно покинул территорию детского сада Pasaulīte в Бауске и прошел по городу несколько километров. Ребенок на короткое время остался в раздевалке своей группы без непосредственного присмотра сотрудников. В этот момент он самостоятельно вышел из здания. Входная дверь детского сада оборудована кнопкой открывания, расположенной на высоте, недоступной для детей. Однако, согласно первоначальной информации, мальчик смог добраться до нее, пододвинув тыкву, которую использовали для украшения учреждения, и открыть дверь.
Территория детского сада также была огорожена, а калитка заперта. Тем не менее ребенок не воспользовался ею, а перелез через забор и покинул территорию учреждения. Мальчика нашли на другом конце города, он не пострадал.
"И никто из взрослых даже не обратил внимания на этого маленького разбойника, который прошел не менее 2 км по городу с интенсивным движением и людьми вокруг", - написала родственница ребенка в соцсетях.
"Мы понимаем, что подобные ситуации вызывают беспокойство как у семьи ребенка, так и у других родителей и сотрудников учреждения. Безопасность детей была и остается главным приоритетом самоуправления и образовательных учреждений, поэтому произошедшее рассматривается со всей серьезностью", - заявили позже в краевой думе.
После инцидента руководство самоуправления созвало экстренное совещание с руководителями дошкольных учреждений края, чтобы проанализировать произошедшее и определить дополнительные меры безопасности.
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Полиция самоуправления начала административный процесс. Кроме того, назначена служебная проверка, которая должна установить все обстоятельства случившегося и определить ответственность причастных лиц.
Во всех муниципальных детских садах поручено проверить системы безопасности, уделив особое внимание воротам, замкам, системам доступа и ограждениям. Также будет пересмотрен порядок присмотра за детьми и действий в чрезвычайных ситуациях, чтобы сотрудники могли быстрее реагировать и не допускать повторения подобных происшествий.
В четверг вечером представители детского сада Pasaulīte обсудили вопросы безопасности с родителями, выслушали их вопросы и опасения, а также рассказали о дальнейших действиях.
Самоуправление призвало родителей также участвовать в обеспечении безопасности: плотно закрывать ворота учреждений, не сообщать детям коды доступа и регулярно обсуждать с ними правила поведения.
В думе также обратились к жителям с просьбой не оставаться равнодушными, если они заметят маленького ребенка одного на улице, в общественном транспорте или в другом общественном месте. В такой ситуации следует обратить внимание на происходящее и при необходимости немедленно сообщить в полицию. В самоуправлении подчеркнули, что внимательность окружающих нередко помогает предотвратить несчастье.
Власти поблагодарили службы и всех, кто участвовал в поисках ребенка, за оперативные действия и пообещали принять необходимые меры для усиления безопасности.
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В этом же детском саду дети уже уходили в июне
Нынешний случай стал вторым подобным происшествием в Pasaulīte за год. В конце июня территорию детского сада самостоятельно покинули две трехлетние девочки. Тогда дети смогли открыть ворота учреждения.
Административная комиссия Баусского краевого самоуправления рассмотрела материалы того дела, в том числе записи камер видеонаблюдения, и признала воспитателя дошкольного учреждения виновной в административном правонарушении. Комиссия пришла к выводу, что педагог не обеспечила достаточный присмотр за детьми. Ей назначили наказание.
Ответственность за подобные нарушения предусмотрена частью первой статьи 72 Закона о защите прав детей. Согласно этой норме, руководители и сотрудники учреждений, в которых находятся дети, отвечают за защиту их здоровья и жизни, безопасность, предоставление квалифицированных услуг и соблюдение других прав ребенка.