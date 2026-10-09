В США бывшего военного казнят через расстрел. Исполнение приговора покажут в прямом эфире

В 2013 году военный трибунал признал Хасана виновным и единогласно приговорил его к смертной казни. Во время судебного процесса обвиняемый не отрицал своей причастности к убийствам, отказался от услуг защитников и представлял себя самостоятельно. При этом он практически не предпринимал попыток добиться оправдания.