В США бывшего военного казнят через расстрел. Исполнение приговора покажут в прямом эфире
В Соединенных Штатах намерены провести публичную казнь бывшего майора американской армии Нидала Малика Хасана, приговоренного к смертной казни за убийство 13 человек. Расстрел назначен на 3 декабря 2026 года, причем Пентагон планирует организовать его прямую трансляцию.
Казнь состоится на военной базе Форт-Худ в Техасе, где Хасан совершил массовое убийство в 2009 году. Решение привести смертный приговор в исполнение одобрил президент США Дональд Трамп по рекомендации министра обороны Пита Хегсета.
Глава Пентагона заявил, что казнь должна быть публичной, чтобы общество могло увидеть последствия подобных преступлений. Позднее представители военного ведомства подтвердили, что расстрел будут транслировать в прямом эфире.
56-летний Нидал Малик Хасан, американец палестинского происхождения, служил военным психиатром в звании майора. 5 ноября 2009 года он открыл стрельбу по безоружным сослуживцам, находившимся в медицинском учреждении на базе Форт-Худ. Военнослужащие проходили обследование перед отправкой в Ирак и Афганистан.
В результате нападения погибли 13 человек, еще 32 получили ранения. При задержании Хасан был тяжело ранен ответным огнем и с тех пор остается частично парализованным, передвигаясь в инвалидной коляске.
Свои действия бывший майор объяснял желанием защитить мусульман в Афганистане от американских военнослужащих. Следствие и суд установили, что на его преступление повлияла идеология террористической организации "Аль-Каида".
В 2013 году военный трибунал признал Хасана виновным и единогласно приговорил его к смертной казни. Во время судебного процесса обвиняемый не отрицал своей причастности к убийствам, отказался от услуг защитников и представлял себя самостоятельно. При этом он практически не предпринимал попыток добиться оправдания.
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Если приговор будет приведен в исполнение, это станет первой казнью, осуществленной американскими военными с 1961 года. Тогда осужденного военнослужащего повесили. Последний случай применения расстрела в американской военной системе относится к 1945 году.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что в штате Теннесси осужденная за убийство выжила после двух смертельных инъекций.