"Речь о выживании": мэр Киева Кличко призвал жителей уехать из города из-за российских атак
Российские удары по Киеву становятся все интенсивнее, а повреждение систем водоснабжения может привести к масштабному кризису. Мэр столицы Виталий Кличко посоветовал жителям, у которых есть друзья или родственники за пределами города, временно уехать.
"Каждый день мы получаем новые сообщения о разрушенных зданиях, раненых и погибших людях, поскольку обстрелы нашего города становятся все интенсивнее. Сегодня речь идет о выживании", - заявил Кличко в интервью агентству AFP, опубликованном в четверг. Он предупредил, что повреждение системы водоснабжения в результате российских атак может привести в Киеве к достаточно масштабному кризису.
Вместе с тем мэр подчеркнул, что не призывает к полной эвакуации столицы. "Это и есть цель Путина. Для него наилучшим сценарием было бы, если бы мы все уехали и отдали ему наши пустые города и всю страну", - отметил политик.
По словам Кличко, городские власти спешат подготовить резервные системы отопления к зиме, а также создают запасы топлива, продуктов питания и питьевой воды. Однако даже тщательная подготовка не гарантирует, что удастся избежать серьезных последствий российских ударов.
"Насколько бы хорошо ни подготовились городские власти и жители Киева, если противовоздушная оборона не будет работать, мы можем столкнуться с плохим сценарием", - признал мэр.
В сентябре российские войска усилили атаки на Киев. В начале октября они также начали обстреливать мосты через Днепр, соединяющие правый и левый берега столицы. Ранее эти сооружения не подвергались таким атакам. Среди целей российских ударов - объекты энергетической инфраструктуры, связи и железнодорожного транспорта.
3 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил о новой стратегии российских воздушных атак, с помощью которой Кремль пытается вынудить украинцев покинуть Киев и другие крупные города страны.