Чиновники выяснили, почему популярный в Латвии вид отопления подорожал за год на 73%
За год древесные гранулы (пеллеты) в Латвии подорожали почти на 73%. Совет по конкуренции изучил причины резкого роста цен и не обнаружил признаков сговора между продавцами. Главными факторами стали увеличение производственных затрат, холодная зима, рост экспорта и прекращение поставок из Беларуси.
Совет по конкуренции (СК) проводил исследование рынка пеллет с июля 2026 года, реагируя на рост цен и опасения относительно доступности этого вида топлива перед отопительным сезоном 2026/2027 года. В ходе исследования СК опросил шесть розничных продавцов и 16 оптовых торговцев и производителей пеллет, проанализировав механизмы ценообразования, динамику затрат, условия конкуренции и изменения розничных цен.
В рамках исследования СК также провел мониторинг цен отдельных розничных продавцов пеллет за период с октября 2025 года, а с июля 2026 года расширил наблюдение за ценами как на розничном, так и на оптовом уровне.
Данные мониторинга подтверждают, что рынок неоднороден как с точки зрения ценообразования, так и доступности продукции. Участники рынка различаются по уровню устанавливаемых цен, времени, частоте и направлению их изменения, а также по доступности товаров и складских запасов. Таким образом, не было выявлено совпадений цен или одновременных изменений цен, которые в совокупности с другой имеющейся у СК информацией давали бы достаточные фактические основания подозревать возможные согласованные действия между проверенными розничными и оптовыми продавцами.
Базовая цена за год выросла примерно на 73%
Данные мониторинга Совета по конкуренции свидетельствуют, что с октября 2025 года до конца августа 2026 года средняя базовая розничная цена 15-килограммовой упаковки пеллет выросла примерно с 4,28 до 7,42 евро, или приблизительно на 73%. В свою очередь, средняя минимальная цена с учетом предложений со скидками увеличилась с 4,16 до 5,83 евро, или на 40%.
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Наиболее значительные колебания цен и доступности продукции наблюдались в периоды повышенного спроса – во время отопительного сезона 2025/2026 года и летом 2026 года, когда потребители готовились к следующему отопительному сезону. В отдельные периоды у ряда розничных продавцов пеллеты отсутствовали в продаже либо ассортимент был существенно ограничен.
Совет по конкуренции установил, что наибольшее влияние на конечную стоимость пеллет оказывали закупочные расходы. Полученные СК данные свидетельствуют, что около 70% розничной цены пеллет составляют затраты на их приобретение. На уровне производства примерно 60% расходов приходится на сырье, а остальная часть – на электроэнергию, рабочую силу, упаковку, транспорт, обслуживание оборудования и другие затраты.
Рост экспорта и сокращение импорта
Исследование Совета по конкуренции показало, что латвийский рынок пеллет тесно связан с экспортными рынками. В первом полугодии 2026 года объем экспорта произведенных в Латвии пеллет был примерно на 27% больше, чем за соответствующий период 2025 года, вернувшись приблизительно к уровню 2024 года.
Почти все опрошенные производители и оптовые продавцы пеллет указали, что экспортный спрос прямо или косвенно влияет на цены в Латвии. В периоды, когда продажа продукции на зарубежных рынках становится для производителей финансово более выгодной, латвийские потребители фактически конкурируют за доступную продукцию с покупателями из других европейских стран. Это сокращает объем пеллет, доступных на внутреннем рынке, и создает дополнительное давление на цены в сторону повышения.
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На ситуацию также повлияло сокращение импорта пеллет, связанное с введением Европейским союзом с 2022 года санкций на импорт этой продукции из России и Беларуси. Важно отметить, что ранее Беларусь была крупнейшим источником импорта пеллет в Латвию – в 2021 году из этой страны было ввезено около 345 тысяч тонн пеллет. Исчезновение этого источника поставок ограничило возможности компенсировать за счет импорта нехватку продукции на внутреннем рынке в периоды высокого спроса.