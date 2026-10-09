Чиновники выяснили, почему популярный в Латвии вид отопления подорожал за год на 73%

Данные мониторинга подтверждают, что рынок неоднороден как с точки зрения ценообразования, так и доступности продукции. Участники рынка различаются по уровню устанавливаемых цен, времени, частоте и направлению их изменения, а также по доступности товаров и складских запасов. Таким образом, не было выявлено совпадений цен или одновременных изменений цен, которые в совокупности с другой имеющейся у СК информацией давали бы достаточные фактические основания подозревать возможные согласованные действия между проверенными розничными и оптовыми продавцами.