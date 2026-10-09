После прощания тело Кашпировского вывезли из Москвы - появилась информация, что останки везут в Украину
После прощания в Москве тело Анатолия Кашпировского, прославившегося в СССР телевизионными сеансами гипноза, отправили в сторону Украины, сообщают российские СМИ. Психотерапевта хотят похоронить в Виннице рядом с родителями и дочерью.
Прощание с Анатолием Кашпировским состоялось 8 октября на Троекуровском кладбище в Москве. Как утверждают российские издания, после церемонии гроб доставили в ритуальное бюро в Подмосковье, где подготовили к дальнейшей транспортировке. В интернете также появилось видео микроавтобуса с надписью "груз 200", который, предположительно, может перевозить тело психотерапевта.
По данным ТАСС, ссылающегося на племянника покойного Юрия Мамаева, родственники рассматривают возможность похорон в Украине. При этом независимо подтвердить, что тело действительно пересекло границу или уже направляется в Винницу, пока не удалось.
Почему называют именно Винницу?
Анатолий Кашпировский родился 11 августа 1939 года в селе Ставница в Хмельницкой области Украины. В 1962 году он окончил Винницкий медицинский институт, после чего около 25 лет работал в психиатрической больнице Винницы.
Именно с этим городом связана значительная часть его биографии. Там похоронены родители психотерапевта - Михаил и Ядвига. В 2018 году в Виннице также похоронили его дочь Елену от первого брака, умершую в Канаде в возрасте 50 лет.
Поэтому предположение о возможном захоронении Кашпировского в Виннице выглядит логичным с точки зрения семейных связей. Тем не менее неизвестно, принято ли окончательное решение о месте его погребения.
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Сколько может стоить перевозка тела?
Отдельное внимание российские СМИ уделили возможным расходам на транспортировку тела из Москвы в Украину. По подсчетам Mash, на которые ссылаются публикации, общая сумма может составить около 2,5 млн рублей (более 26 000 евро).
В эту сумму, согласно опубликованным оценкам, входят международная перевозка, оформление документов, подготовка тела и специальный цинковый вкладыш для гроба. В публикациях также перечисляются документы, которые могут потребоваться для международной перевозки: свидетельство о смерти, справки о бальзамировании и отсутствии инфекционных заболеваний, подтверждение герметизации гроба и разрешения на транзит через соответствующие страны.
Среди возможных маршрутов российские СМИ называют путь через Беларусь и Польшу, а также альтернативный вариант через Армению или Грузию с последующим проездом через Молдавию. Однако ни конкретный маршрут, ни факт организации такой перевозки официально не подтверждены.
По сообщениям СМИ, существует и еще одна деталь: сам Кашпировский якобы хотел, чтобы после смерти его кремировали. Подтвержденных сведений о том, как родственники распорядились этим пожеланием, нет.
Чем прославился Анатолий Кашпировский?
Широкую известность Кашпировский получил в конце 1980-х годов благодаря телевизионным передачам с так называемыми сеансами здоровья. С октября 1989 года Центральное телевидение СССР транслировало программу "Сеанс здоровья врача-психотерапевта Анатолия Кашпировского", которую смотрели миллионы зрителей.
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В 1988 году во время телемоста Киев - Москва он заявлял, что смог дистанционно обезболить пациентку во время хирургической операции. Научная обоснованность подобных утверждений впоследствии подвергалась критике со стороны медиков и ученых.
В 1993 году Кашпировский был избран в Государственную думу России от ЛДПР, однако впоследствии больше не избирался. В последние годы он продолжал проводить онлайн-трансляции и так называемые дистанционные оздоровительные сеансы.
О смерти Кашпировского стало известно 3 октября. Ему было 87 лет. Причиной смерти, по сообщениям СМИ, стала острая сердечная недостаточность.