Скандально известный художник Кристиан Бректе тайно женился

"У меня невероятный драйв. Мы по очереди присматриваем за малышом и поддерживаем друг друга. В ночные часы я стараюсь дать маме отдохнуть, потому что сам я сова. Мы довольно удачно организовали наш график. Главное - ребенок какает и ест, и все в порядке! Успеваем только менять подгузники!" - поделился художник.