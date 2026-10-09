Скандально известный художник Кристиан Бректе тайно женился
Скандально известный художник и доцент Латвийской академии художеств Кристиан Бректе редко выносит свою личную жизнь на публику. Этой осенью он без лишней огласки женился на своей возлюбленной Хейте в ЗАГСе Гулбене.
История Кристиана и Хейты началась более десяти лет назад. Однажды художник ехал на велосипеде вдоль Даугавы и заметил Хейту, сидевшую на улице. Он решил ее сфотографировать, подъехал поближе и пообещал позже прислать снимок.
После знакомства они время от времени встречались, однако тогда отношения между ними не сложились. Спустя несколько лет их пути снова пересеклись, и между ними вспыхнули романтические чувства.
В 2024 году пара обручилась, а в начале 2025-го в семье родился сын Хуго.
"Все супер!" - так Бректе рассказывал журналу Kas Jauns о своей жизни в роли отца.
"У меня невероятный драйв. Мы по очереди присматриваем за малышом и поддерживаем друг друга. В ночные часы я стараюсь дать маме отдохнуть, потому что сам я сова. Мы довольно удачно организовали наш график. Главное - ребенок какает и ест, и все в порядке! Успеваем только менять подгузники!" - поделился художник.
Теперь после помолвки и рождения общего сына отношения художника и его возлюбленной перешли на новый этап - они стали мужем и женой. О своей свадьбе Бректе рассказывает сдержанно, признаваясь журналу Kas Jauns: "Я счастлив со своей женой".
В день свадьбы пара осталась верна своему стилю - оба были одеты в черное.
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"Нам нравится черный цвет", - лаконично объяснил свой выбор Бректе.
Художник не скрывает, что не любит подробно рассказывать о личной жизни. Поэтому супруги решили отметить свадьбу без лишнего шума, оставив этот важный день прежде всего для себя.