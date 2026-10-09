Минобороны Латвии обратилось к молодым людям 2027 года рождения - им дали время подумать

Молодые люди в возрасте от 18 до 27 лет могут выбрать наиболее подходящую для себя форму службы. В рамках январского призыва 2027 года предлагается 11-месячная военная служба в Военно-воздушных силах и Штабном батальоне. В свою очередь, в рамках июльского призыва можно выбрать 11-месячную военную службу в подразделениях регулярных сил Национальных вооруженных сил или Земессардзе, пятилетнюю службу в Земессардзе, а также интенсивный курс Земессардзе, специально предназначенный для спортсменов, студентов и других лиц, желающих выполнить свои служебные обязанности в течение одного непрерывного периода в пределах года.