Минобороны Латвии обратилось к молодым людям 2027 года - им дали время подумать
Министерство обороны продлило срок добровольной подачи заявок на службу государственной обороны в рамках июльского призыва 2027 года до 17 марта 2027 года, предоставив молодым людям больше времени для принятия обдуманного решения.
Минобороны призывает молодежь не откладывать выбор на последний момент и заранее определиться с наиболее подходящей формой службы, учитывая свой образ жизни и используя все преимущества статуса добровольца. Одновременно продолжается добровольная подача заявок на 11-месячную службу в рамках январского призыва 2027 года.
Молодые люди в возрасте от 18 до 27 лет могут выбрать наиболее подходящую для себя форму службы. В рамках январского призыва 2027 года предлагается 11-месячная военная служба в Военно-воздушных силах и Штабном батальоне. В свою очередь, в рамках июльского призыва можно выбрать 11-месячную военную службу в подразделениях регулярных сил Национальных вооруженных сил или Земессардзе, пятилетнюю службу в Земессардзе, а также интенсивный курс Земессардзе, специально предназначенный для спортсменов, студентов и других лиц, желающих выполнить свои служебные обязанности в течение одного непрерывного периода в пределах года.
Для добровольной подачи заявки гражданам предлагается воспользоваться единой платформой набора на службу.
Добровольная подача заявки позволяет выбрать форму службы, а также указать желаемое место ее прохождения. Кроме того, граждане, добровольно подавшие заявки, не подлежат отбору по принципу случайной жеребьевки.
2 декабря 2026 года состоится случайный отбор на 11-месячную службу государственной обороны в рамках июльского призыва 2027 года. При этом молодые люди, которым на день проведения отбора еще не исполнится 18 лет, но которые достигнут совершеннолетия позднее, сохранят возможность добровольно подать заявку на службу до 17 марта 2027 года.
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Военнослужащие, добровольно поступившие на 11-месячную службу, будут получать ежемесячную компенсацию в размере 600 евро, а призванные по результатам случайного отбора – 300 евро в месяц. Кроме того, все военнослужащие службы государственной обороны при увольнении со службы получат компенсацию в размере 1100 евро. В свою очередь, военнослужащим, выбравшим пятилетнюю службу в Земессардзе, будет выплачиваться компенсация за дни фактического прохождения службы. В эти дни им также будет предоставляться питание или компенсация расходов на питание.
Важным преимуществом для добровольцев является возможность после успешного завершения 11-месячной службы претендовать на оплачиваемое государством место для обучения в государственных высших учебных заведениях и колледжах как по очным, так и по заочным программам. Для этого необходимо соответствовать минимальным требованиям приема, установленным соответствующим учебным заведением и образовательной программой.