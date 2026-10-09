"Рядом плакала моя дочь!" Отец рассказал, почему решился публично говорить об угрозах на детской площадке
Рафик Мисиров во вторник вечером пережил тревожный инцидент на детской площадке на улице Кришьяня Барона. После словесной перепалки с агрессивно настроенными молодыми людьми один из них достал нож. "Появление ножа изменило мое восприятие происходящего. Именно поэтому я решил публично рассказать о случившемся - чтобы призвать родителей быть внимательнее", - признался мужчина Jauns.lv.
7 октября вечером мы встречаемся с Рафиком на спортивной площадке на улице Кришьяня Барона. Незадолго до этого он завершил разговор с представителями полиции и пожал руку молодому человеку, который 6 октября спровоцировал эскалацию конфликта. Означает ли рукопожатие примирение? Рафик отвечает, что не совсем.
"Этот молодой человек и раньше попадал в поле зрения полиции из-за агрессивного поведения на детских площадках. Конечно, я надеюсь, что он извлечет урок из произошедшего, но на все 100% в этом не уверен", - рассказывает Рафик.
По его словам, молодой человек, с которым произошел конфликт, сначала собирался написать на него заявление, поскольку во время ссоры Рафик дал ему пощечину. Однако позже он отказался от этого намерения, заявив, что ничего писать не хочет и претензий не имеет. Сам Рафик заявление подал, поэтому начат процесс об административном правонарушении. Молодому человеку предстоит изложить свою версию произошедшего.
Самой агрессивной оказалась девушка
Рафик объясняет, что в компанию входили дети разного возраста: самому младшему около десяти лет, были среди них и несколько подростков. Однако один участник группы был значительно старше остальных - примерно 24-25 лет. Именно с ним конфликт и обострился.
"Сотрудники сказали мне, что часть этой компании и сегодня [7 октябряī] была замешана в каком-то инциденте. Люди со стороны сделали им замечания", - рассказывает мужчина.
Сотрудница спортивной площадки на улице Барона уточнила Jauns.lv, что кто-то оставил на детской площадке детский велосипед, который несколько молодых людей начали ломать. "К ним подошла мама и сделала замечание, но в ответ услышала агрессивную брань. Кроме того, один из молодых людей размахивал удочкой неподалеку от нее. Женщина пришла к нам, и мы вызвали полицию. Она приехала молниеносно - менее чем за пять минут. Но к тому времени молодые люди уже убежали".
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Говоря о конфликте с участием Рафика, мужчина отмечает, что самой агрессивной была девушка. Из-за короткой стрижки и стиля одежды он сначала принял ее за парня.
"Она общалась агрессивнее всех и активно пыталась обострить ситуацию. Когда я в третий раз сделал молодым людям замечание за грубое поведение, старший из них начал наступать на меня. В тот момент, когда я дал ему пощечину, я подумал, что, возможно, не стоило этого делать. Но рядом со мной был ребенок, а на меня наступал агрессивный мужчина 24-25 лет", - рассказывает Рафик.
"Затем к этому молодому человеку подбежала девушка и сказала: "Бери нож, бери нож!" И тут я понял, что рядом со мной плачет дочь, а ситуация гораздо серьезнее, чем могло показаться сначала", - признается мужчина.
Мужчина рассказал, что, увидев нож, сразу потребовал убрать его. К счастью, молодой человек так и не взял оружие в руки. Рафик не исключает, что, если бы нож был использован в конфликте, последствия могли оказаться гораздо тяжелее. Позже на место происшествия подоспели другие взрослые, которые попытались разнять участников. Некоторое время это помогало.
Молодые люди не выпускали отца с дочерью с площадки и ждали у ворот
"Через некоторое время мы с дочерью решили уйти с детской площадки. Но заметили тех же молодых людей возле туалетов. Мне показалось, что они, возможно, пытались избавиться от ножа, хотя до конца было непонятно, что именно они делают. Затем они снова меня перехватили - я понял, что этот парень хочет продолжить ссору", - рассказывает Рафик.
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По его словам, тогда он осознал, что молодые люди пытаются окружить его и не дают им с дочерью покинуть площадку. Поэтому они решили обратиться к администрации парка, чтобы вызвать полицию.
"Сотрудник позвонил в полицию, и я тоже звонил дважды - с интервалом в 30-40 минут. Но нам отвечали, что нужно ждать, поскольку вызовов очень много. Я даже использовал разные ключевые слова, чтобы обращение сочли приоритетным: говорил, что там есть нож и что со мной несовершеннолетний ребенок", - объясняет мужчина.
"Пока мы ждали полицию, молодые люди оставались неподалеку, показывали средний палец и бросали камни. Несколько раз они попадали в окна и двери. Сотрудники делали им замечания через громкоговоритель. Они также забирались на ограждение, агрессивно трясли его и вступали в конфликты с другими посетителями парка, которым не нравились их поведение и грубая речь", - рассказывает Рафик.
Учитывая опасность ситуации, он решил позвонить жене и попросить ее приехать за дочерью. Пока молодые люди продолжали следить за ним, сотрудник незаметно отвел девочку к матери. Сам Рафик остался в парке ждать полицию.
По словам мужчины, примерно в 22:10 на детской площадке выключили свет. Однако видеозаписи показывают, что молодые люди не ушли с территории и продолжали находиться у ворот со стороны улицы Кришьяня Барона.
"Тогда сотрудник провел меня в темноте к выходу, который ведет на улицу Александра Чака", - рассказывает Рафик.
Мужчина объясняет, что на следующий день, 7 октября, с ним связались сотрудники полиции. Их действия он оценивает исключительно положительно. "Тем, с кем я столкнулся сегодня, 7 октября, - снимаю шляпу", - говорит Рафик.
По его словам, полицейские выслушали его, вместе с ним отправились на спортивную площадку на улице Барона и выяснили все необходимые обстоятельства, в том числе связались с молодыми людьми, участвовавшими в конфликте. "Дальше все будет происходить в рамках расследования", - подытожил мужчина.
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Многие родители не уделяют этому достаточно внимания
Рафик признается, что сразу после конфликта задавался вопросом, зачем вообще сделал замечание молодым людям и ввязался в эту ситуацию.
"Но сегодня утром, когда я смог взглянуть на случившееся более спокойно, понял, что главный вопрос здесь не в потраченном мной времени. Главное - безопасность детей. Об этом необходимо говорить, чтобы предупредить других родителей: подобное действительно происходит. А появление ножа стало серьезным сигналом о потенциальной опасности на детских площадках".
"Мне кажется, многие родители, приходя на детские площадки, нередко проявляют слишком большое безразличие. Они погружаются в свои мобильные телефоны, даже не подозревая о возможной опасности. В это время ребенок может отбежать куда-то в сторону и, возможно, столкнуться с такими молодыми людьми. Поэтому я действительно призываю родителей не оставаться равнодушными, сообщать о подобных случаях, обращать на них внимание и быть осторожными, понимая, что такое может произойти", - подчеркнул Рафик.