"Рядом плакала моя дочь!" Отец рассказал, почему решился публично говорить об угрозах на детской площадке

"Она общалась агрессивнее всех и активно пыталась обострить ситуацию. Когда я в третий раз сделал молодым людям замечание за грубое поведение, старший из них начал наступать на меня. В тот момент, когда я дал ему пощечину, я подумал, что, возможно, не стоило этого делать. Но рядом со мной был ребенок, а на меня наступал агрессивный мужчина 24-25 лет", - рассказывает Рафик.