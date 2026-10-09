Она правильно питалась, занималась спортом и не пила алкоголь, но в 39 лет ей поставили шокирующий диагноз

"Хирург сказал мне кое-что очень интересное. Он объяснил, что пищевые добавки, консерванты и канцерогенные вещества, содержащиеся в переработанном красном мясе и мясе, приготовленном на гриле, - это факторы окружающей среды, с которыми сталкивались многие дети, выросшие в 1990-х годах. И последствия их длительного воздействия мы только сейчас начинаем замечать", - рассказала Денни. При этом конкретная причина возникновения рака у женщины не установлена. Обсуждаемые ею предположения не означают, что именно эти факторы вызвали ее заболевание.