Она правильно питалась, занималась спортом и не пила алкоголь, но в 39 лет ей поставили шокирующий диагноз
Австралийка Денни Данкан вела здоровый образ жизни, ежедневно занималась спортом и готовилась к марафону. Но в 39 лет у нее обнаружили рак кишечника. Первые симптомы женщина долго считала проявлением давно известного заболевания кишечнка, да и врачи не сразу заподозрили серьезную проблему.
На протяжении десятилетий рак кишечника считался преимущественно заболеванием пожилых людей. Однако сейчас это один из видов рака, который все чаще выявляют у молодых пациентов - людей, не достигших 50 лет.
Австралийке Денни Данкан было всего 39 лет, когда ей диагностировали рак кишечника. Она воспитывала четверых детей, правильно питалась, ежедневно занималась спортом и готовилась к марафону. Первые тревожные признаки женщина приняла за обычные проблемы с пищеварением. "Примерно за два года до постановки диагноза я начала каждый вечер принимать порошок с клетчаткой, потому что заметила, что опорожнение кишечника стало нерегулярным", - вспоминает Денни.
"У меня попеременно были запоры и диарея. Поскольку много лет назад мне диагностировали синдром раздраженного кишечника (СРК), я считала, что это нормально. Теперь, оглядываясь назад, понимаю, что это был очевидный тревожный признак".
Денни была молодой, находилась в отличной физической форме, не курила и крайне редко употребляла алкоголь. Поэтому поначалу врачи не подозревали ничего серьезного. Некоторые медики даже предполагали, что симптомы могут быть связаны с ранней перименопаузой, пишет Business Insider.
Переломный момент наступил, когда женщина, всего 12 недель назад родившая ребенка и тренировавшаяся к марафону, почувствовала необъяснимое головокружение в спортзале. После этого она решила пройти более тщательное медицинское обследование. Колоноскопия выявила в кишечнике злокачественную опухоль размером 2,7 сантиметра.
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Почему рак возник у женщины, которая вела здоровый образ жизни?
Благодаря своевременно проведенной операции и трехмесячному курсу химиотерапии Денни удалось победить болезнь. Сейчас женщина здорова. Однако вопрос о том, почему рак развился у молодой женщины, которая следила за питанием и регулярно занималась спортом, остался без однозначного ответа.
"Последние четыре года 80-90% моего рациона составляли полноценные и полезные продукты. Дома я использовала нетоксичные средства, каждый день тренировалась и употребляла много клетчатки", - рассказала Денни.
И сама женщина, и хирург, который ее оперировал, допускают, что причины заболевания могли быть связаны с пищевыми привычками, сформировавшимися в детстве и юности.
"Хирург сказал мне кое-что очень интересное. Он объяснил, что пищевые добавки, консерванты и канцерогенные вещества, содержащиеся в переработанном красном мясе и мясе, приготовленном на гриле, - это факторы окружающей среды, с которыми сталкивались многие дети, выросшие в 1990-х годах. И последствия их длительного воздействия мы только сейчас начинаем замечать", - рассказала Денни. При этом конкретная причина возникновения рака у женщины не установлена. Обсуждаемые ею предположения не означают, что именно эти факторы вызвали ее заболевание.
Исследования все чаще указывают на то, что широкое употребление ультрапереработанных продуктов и воздействие некоторых веществ из окружающей среды могут быть связаны с повышенным риском развития рака, в том числе у молодых людей.
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Какие симптомы нельзя игнорировать?
Одна из главных проблем заключается в том, что у молодых пациентов рак кишечника нередко обнаруживают на поздних стадиях. Первые признаки болезни могут ошибочно принимать за обычные нарушения пищеварения, пищевую непереносимость или последствия стресса. История Денни напоминает о важности обследования при длительных и необъяснимых изменениях в состоянии здоровья.
Особое внимание следует обращать на продолжительные изменения характера стула, чередование запоров и диареи, вздутие живота, необъяснимую усталость и головокружение.
Эти симптомы сами по себе не означают, что у человека рак, однако при их сохранении или повторении стоит обратиться к врачу. Не следует откладывать обследование только потому, что человек молод, физически активен и придерживается здорового питания.
Раннее выявление заболевания повышает шансы на своевременное лечение. Поэтому устойчивые изменения в работе кишечника требуют внимания независимо от возраста и образа жизни.