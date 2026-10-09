Фермеры Латвии несут двойные расходы из-за дождей - все это отразится на цене и доступности продуктов
2026 год стал очередным тяжелым годом для латвийского сельского хозяйства. Цены на производственные ресурсы существенно выросли, тогда как стоимость сельскохозяйственной продукции находится на одном из самых низких исторических уровней. Об этом в интервью агентству LETA рассказала заместитель председателя правления объединения "Крестьянский Сейм" Майра Дзелзкалея-Бурмистре.
По ее словам, после начала войны в Украине цены на минеральные удобрения остаются высокими, а проблемы в Ормузском проливе создали дополнительное давление на стоимость топлива и удобрений. "Чтобы вырастить и собрать урожай, нужны и удобрения, и топливо. Без них не обойтись. Уже с марта давление на фермеров было очень сильным", - отметила Дзелзкалея-Бурмистре.
При этом погодные условия до начала уборки урожая складывались сравнительно благоприятно. Весной в некоторых регионах наблюдалась засуха, однако в последний момент пошли дожди, и ситуация выровнялась. Как озимые, так и яровые культуры выглядели относительно хорошо. Исключением стал Курземе, где озимые осенью прошлого года посеяли во влажную почву, а затем они плохо перенесли зиму. В целом дождливое и прохладное лето создало хороший потенциал для урожая. Однако надежды фермеров на сухой и солнечный август, который позволил бы своевременно убрать выращенное, не оправдались.
Из-за дождей уборочная кампания сопровождалась дополнительными расходами. Существенно увеличились затраты на сушку зерна, а также потребление топлива, необходимого для работы на переувлажненных полях.
Качество зерна ухудшилось из-за затянувшихся дождей
По оценке Дзелзкалеи-Бурмистре, проблемы в этом году затронули все отрасли сельского хозяйства. Особенно важна ситуация в зерноводстве, которое является крупнейшим направлением латвийского сельского хозяйства.
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Основными выращиваемыми и экспортируемыми культурами остаются зерновые и рапс. В этом году урожай оказался лучше, чем в предыдущие годы, улучшилось и качество зерна. В частности, фермеры собрали больше зерна, соответствующего требованиям продовольственного качества.
Однако к завершению уборочной кампании ситуация ухудшилась. Из-за переувлажненной почвы техника не могла попасть на некоторые поля, а зерно, оставшееся там, уже не удавалось получить хорошего качества.
Озимые не успевают посеять
Еще одна серьезная проблема - сев культур под урожай следующего года. К настоящему времени фермеры должны были бы завершить значительную часть работ, однако засеяно лишь около 50% запланированных площадей.
По данным опроса Крестьянского Сейма, от предусмотренного объема посева озимых выполнено только 40%. Хуже всего ситуация складывается в Курземе и Латгале, где засеяно всего 20-30% запланированных площадей.
Фермеры рассчитывали на благоприятную погоду в конце сентября и начале октября. Они надеялись, что к этому времени удастся засеять 60-70% площадей, но непрекращающиеся дожди нарушили планы. По словам Дзелзкалеи-Бурмистре, в некоторых местах фермеры уже второй месяц физически не могут выехать на поля. Там, где посев все же проводится, приходится расходовать больше топлива и работать с недостаточно хорошо обработанной почвой.
В последние годы хозяйства активно использовали минимальную обработку земли, обходясь без вспашки. Однако нынешняя погода заставила многих изменить подход. "В этом году мы видим, что землю гораздо чаще пашут, поскольку вспаханная почва быстрее высыхает и ее можно раньше засеять. Но это существенно увеличивает расход топлива", - объяснила представительница Крестьянского Сейма.
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Сокращение площадей озимых приведет к увеличению посевов яровых культур и снижению общего урожая в следующем году. Это, в свою очередь, еще сильнее осложнит финансовое положение сельскохозяйственных предприятий.
Часть картофеля может остаться в полях
Сложности возникли и у производителей картофеля. К настоящему времени уборка этой культуры должна приближаться к завершению, однако значительная часть урожая из-за дождей все еще находится в земле. По словам Дзелзкалеи-Бурмистре, часть картофеля, возможно, уже не удастся убрать. Кроме того, возникнут проблемы с его хранением: из-за продолжительной сырости клубни быстрее загнивают. Впрочем, ситуация различается в зависимости от региона. Там, где почвы более легкие и песчаные, а также выращиваются ранние сорта, картофель уже убрали.
"Это не значит, что нам нечего будет есть, однако до Яновой ночи, скорее всего, своего картофеля уже не будет", - сказала Дзелзкалейя-Бурмистре.
Ранние овощи, в том числе лук и чеснок, уже собраны, но их урожай оказался плохим, а сами овощи будут плохо храниться. Сейчас продолжается уборка осенних культур - свеклы, моркови, брокколи, цветной капусты и других овощей.
В целом урожай овощей вырос удовлетворительным, однако низинные участки оказались затоплены. Кроме того, фермерам предстоит решить сложную задачу по хранению продукции. Уборка на переувлажненных полях требует значительно больше топлива, а в некоторых местах его расход увеличился вдвое.
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В октябре также убирают кукурузу. По оценке Дзелзкалеи-Бурмистре, ее урожай будет хорошим. Теперь фермеры надеются, что октябрь окажется достаточно сухим и позволит завершить работы.