Фермеры Латвии несут двойные расходы из-за дождей - все это отразится на цене и доступности продуктов

При этом погодные условия до начала уборки урожая складывались сравнительно благоприятно. Весной в некоторых регионах наблюдалась засуха, однако в последний момент пошли дожди, и ситуация выровнялась. Как озимые, так и яровые культуры выглядели относительно хорошо. Исключением стал Курземе, где озимые осенью прошлого года посеяли во влажную почву, а затем они плохо перенесли зиму. В целом дождливое и прохладное лето создало хороший потенциал для урожая. Однако надежды фермеров на сухой и солнечный август, который позволил бы своевременно убрать выращенное, не оправдались.