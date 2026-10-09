Горкшс о роли Госканцелярии: нужно уметь уравновешивать амбиции политиков и интересы общества

Отвечая на вопрос о том, видит ли он четкую границу, за которой директор Госканцелярии должен быть готов публично возражать против политических установок, противоречащих позиции и принципам работы государственного аппарата, Горкшс ответил утвердительно. Он добавил, что на подобные вопросы ему приходилось отвечать и в ходе собеседования с конкурсной комиссией.