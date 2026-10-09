Горкшс о роли Госканцелярии: нужно уметь уравновешивать амбиции политиков и интересы общества
Государственная канцелярия должна служить балансирующим звеном между политическими амбициями и общественным благом, заявил в интервью Латвийскому радио кандидат на должность директора Госканцелярии, генеральный директор Латвийской конфедерации работодателей (ЛКРД) Каспарс Горкшс.
Он рассказал, что, работая в ЛКРД, с большим уважением относился к деятельности негосударственного сектора и вкладу предпринимателей в развитие государства. Вместе с тем Горкшс отметил, что многие хорошие инициативы не реализуются, поскольку застревают на этапе согласования и внедрения, главным образом из-за неэффективных процессов.
"Поэтому я решил выдвинуть свою кандидатуру, включиться в работу и, возможно, помочь своим опытом и знаниями", - пояснил Горкшс.
Отвечая на вопрос о том, видит ли он четкую границу, за которой директор Госканцелярии должен быть готов публично возражать против политических установок, противоречащих позиции и принципам работы государственного аппарата, Горкшс ответил утвердительно. Он добавил, что на подобные вопросы ему приходилось отвечать и в ходе собеседования с конкурсной комиссией.
Как сообщалось, по итогам заключительного этапа конкурса премьер-министр Андрис Кулбергс выдвинет кандидатуру Горкшса на утверждение правительству. Вопрос о назначении генерального директора ЛКРД на должность директора Госканцелярии планируется рассмотреть на заседании правительства 13 октября.