В пятницу будет дуть шквалистый ветер и временами ожидается дождь
В пятницу по всей Латвии временами ожидается дождь, местами сильный, а ветер перерастет в бурю, прогнозируют синоптики.
Юго-западный ветер в порывах усилится до 14-19 метров в секунду (м/с), со второй половины дня на западном побережье Курземе ожидаются порывы западного ветра до 24-29 м/с, а вечером и в ночь на субботу на большей части территории страны скорость западного ветра в порывах будет достигать 17-22 м/с, на Видземском побережье местами - 26 м/с.
По всей стране до раннего утра субботы действует желтое предупреждение Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии о сильном ветре, а на западном побережье Курземе во второй половине дня и вечером объявлено оранжевое предупреждение о буре. Температура воздуха составит +7...+13 градусов.
В Риге временами будет идти дождь, а южный, юго-западный ветер в порывах усилится до 17 м/с, вечером - в основном поздно вечером - ожидаются порывы западного ветра до 22 м/с. Температура воздуха понизится до +9 градусов.