В пятницу будет дуть шквалистый ветер и временами ожидается дождь

Юго-западный ветер в порывах усилится до 14-19 метров в секунду (м/с), со второй половины дня на западном побережье Курземе ожидаются порывы западного ветра до 24-29 м/с, а вечером и в ночь на субботу на большей части территории страны скорость западного ветра в порывах будет достигать 17-22 м/с, на Видземском побережье местами - 26 м/с.