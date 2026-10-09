Трехлетний мальчик ушел из детсада в Бауске и один прошел 2 км по городу

О тревожном происшествии рассказала в социальной сети Threads пользовательница с именем профиля "s.cimermane". В комментариях она уточнила, что является близкой родственницей мальчика. По ее словам, трехлетний ребенок самостоятельно вышел из своей группы в детском саду Pasaulīte в Бауске, покинул территорию учреждения и отправился искать маму на ее работе - в гостинице. Не найдя ее там, мальчик решил продолжить путь до магазина, где попытался купить конфеты. Получить желаемые сладости ему не удалось, после чего ребенок продолжил идти в сторону дома.