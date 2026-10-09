Трехлетний мальчик ушел из детсада в Бауске и один прошел 2 км по городу
Трехлетний мальчик самостоятельно ушел из детского сада в Бауске и прошел около двух километров по городу, пока взрослые не обнаружили его. Родственница ребенка утверждает, что перед уходом его оставили одного в раздевалке.
О тревожном происшествии рассказала в социальной сети Threads пользовательница с именем профиля "s.cimermane". В комментариях она уточнила, что является близкой родственницей мальчика. По ее словам, трехлетний ребенок самостоятельно вышел из своей группы в детском саду Pasaulīte в Бауске, покинул территорию учреждения и отправился искать маму на ее работе - в гостинице. Не найдя ее там, мальчик решил продолжить путь до магазина, где попытался купить конфеты. Получить желаемые сладости ему не удалось, после чего ребенок продолжил идти в сторону дома.
Как утверждает автор публикации, в общей сложности мальчик прошел по Бауске не менее двух километров. Его маршрут пролегал через центр города, где интенсивное движение и много людей.
"И никто из взрослых даже не обратил внимания на этого маленького разбойника, который прошел не менее 2 км по городу с интенсивным движением и людьми вокруг", - написала женщина.
По ее словам, мальчик дошел до магазина Māja un dārzs, а позднее его нашли на другом конце города.
Особое беспокойство у родственницы вызвали предполагаемые обстоятельства, при которых ребенок покинул детский сад. Она утверждает, что перед этим мальчика наказали за плохое поведение и оставили одного сидеть в раздевалке. "Мальчик был наказан за плохое поведение и поставлен посидеть в раздевалке. Без присмотра. Сам оделся и просто ушел", - утверждает женщина.
Сколько времени прошло до того, как работницы детского сада заметили отсутствие ребенка, родственнице неизвестно. Однако, учитывая расстояние, которое успел преодолеть мальчик, и места, которые он посетил, она предполагает, что прошло довольно много времени.
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По словам женщины, ребенок хорошо знает окрестности, поскольку вместе с семьей часто ходил в детский сад пешком. "Мальчик разговорчивый и сообразительный. Рассказал о своих приключениях, и все уже проверено. Хорошо, что в детский сад и из него часто ходит пешком, окрестности и дорогу знает хорошо", - объяснила родственница.
Она также утверждает, что нынешний случай может быть не первым подобным происшествием в этом детском саду. По ее словам, около трех месяцев назад с территории того же дошкольного учреждения похожим образом ушли две девочки. После предыдущего инцидента якобы было обещано привести в порядок ворота детского сада. Теперь родственница задается вопросом, каким образом ребенок снова смог беспрепятственно покинуть территорию учреждения.
В комментариях пользователи Threads спрашивали, обращались ли родители в связи с произошедшим в ответственные учреждения. Автор публикации ответила, что в полиции уже написаны заявления и даны объяснения. По ее словам, во время поисков ребенка семья сотрудничала с полицией. "Пусть смотрят камеры и выясняют, кто, как и почему", - написала женщина.
Одновременно она выразила подозрение, что руководство детского сада могло попытаться замолчать произошедшее. По имеющейся у нее информации, само учреждение якобы не сообщило полиции о пропаже ребенка до того, как об этом узнали родители.
Публикация вызвала активное обсуждение в социальной сети. Одни пользователи не понимают, как трехлетний ребенок мог незамеченным выбраться из детского сада, другие критикуют прохожих за безразличие. Некоторые комментаторы выразили надежду, что руководству учреждения придется взять на себя ответственность за произошедшее. Другие подчеркнули, что территории детских садов должны быть надежно огорожены, а ворота - недоступны для маленьких детей.
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В обсуждении также звучит мнение, что работникам дошкольных учреждений нередко приходится одновременно присматривать за большим количеством детей, поэтому особенно важно обеспечивать надлежащую безопасность самой территории. При этом родственница мальчика подчеркивает, что сейчас главное - установить все обстоятельства происшествия и не допустить повторения подобной ситуации.