В Великобритании задержали двух граждан Латвии - они проникли на военную базу ВВС

"Наше расследование этого инцидента находится на самой ранней стадии. Значительная его часть посвящена выяснению возможных мотивов, по которым мужчины оказались на этом объекте. Однако на данном этапе мы рассматриваем все версии, и расследование продолжается", - сказала Фланаган.