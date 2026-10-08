В Великобритании задержали двух граждан Латвии - они проникли на военную базу ВВС
В Великобритании задержали двух граждан Латвии в возрасте 32 и 36 лет по подозрению в незаконном проникновении на базу Королевских ВВС Молсуорт в графстве Кембриджшир на юго-востоке Англии. На территории базы также расположен разведывательный центр НАТО.
Оба мужчины - граждане Латвии, которые в настоящее время проживают в Великобритании.
Рано утром в четверг во время патрулирования территории базы сотрудники полиции Министерства обороны обнаружили оставленный автомобиль. На место прибыли сотрудники полиции Кембриджшира, которые вместе с коллегами провели дополнительный осмотр территории.
Вскоре было обнаружено небольшое повреждение ограждения по периметру базы. Около 2 часов ночи в четверг полицейские нашли и задержали двух мужчин. Первоначально их задержали по подозрению в незаконном проникновении на закрытую территорию и повреждении имущества. Мужчин доставили в полицейский участок Кембриджшира.
Позднее их повторно задержали уже по подозрению в нарушении статьи 4 Закона о национальной безопасности 2023 года - проникновении на закрытую территорию с целью причинения вреда Великобритании. Оба мужчины по-прежнему находятся под стражей.
Руководитель лондонского подразделения по борьбе с терроризмом Хелен Фланаган, возглавляющая расследование, заявила, что власти хорошо осведомлены о возросшем в последнее время интересе и обеспокоенности в связи с военными объектами.
"Наше расследование этого инцидента находится на самой ранней стадии. Значительная его часть посвящена выяснению возможных мотивов, по которым мужчины оказались на этом объекте. Однако на данном этапе мы рассматриваем все версии, и расследование продолжается", - сказала Фланаган.
Она также призвала жителей сохранять бдительность и сообщать полиции о любых подозрительных обстоятельствах.