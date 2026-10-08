Названы самые безопасные авиакомпании Европы в 2026 году: кто вошел в топ-20

По данным AirAdvisor, показатели эксплуатационной безопасности, состояния авиапарка, подготовки пилотов и финансовой стабильности оценивались на основе общедоступной информации регулирующих органов и самих авиакомпаний. При этом составители подчеркнули, что индекс является сравнительным и не должен восприниматься как показатель того, безопасна или небезопасна конкретная авиакомпания.