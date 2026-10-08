Названы самые безопасные авиакомпании Европы в 2026 году: кто вошел в топ-20
Греческая авиакомпания Aegean Airlines, Ryanair и Austrian Airlines вошли в тройку лидеров нового рейтинга безопасности 20 крупнейших европейских авиакомпаний за десятилетний период.
Рейтинг European Airline Safety Index 2026 составила компания AirAdvisor. В исследовании оценивались 10 крупнейших подходящих для анализа лоукостеров и 10 крупнейших традиционных авиакомпаний, работающих в Европе. Для определения крупнейших перевозчиков использовались данные EUROCONTROL об объемах авиаперевозок за 2025 год.
Каждая авиакомпания получила оценку по 100-балльной шкале в шести категориях:
- 40% - история безопасности: аварии, опубликованные в отчете IATA Safety Report за период с 2016 по 2025 год;
- 20% - сертификация и аудит, включая историю проверок и данные Международной организации гражданской авиации (ICAO) об эффективности государственного надзора за авиацией;
- 15% - системы обеспечения эксплуатационной безопасности;
- 10% - возраст и технические характеристики самолетов;
- 10% - подготовка пилотов;
- 5% - финансовая стабильность.
По данным AirAdvisor, показатели эксплуатационной безопасности, состояния авиапарка, подготовки пилотов и финансовой стабильности оценивались на основе общедоступной информации регулирующих органов и самих авиакомпаний. При этом составители подчеркнули, что индекс является сравнительным и не должен восприниматься как показатель того, безопасна или небезопасна конкретная авиакомпания.
В итоговом рейтинге греческий национальный перевозчик Aegean получил 89 баллов из 100. За 10-летний период у него не было аварий, соответствующих критериям исследования. На втором месте оказался Ryanair с 86 баллами, на третьем - Austrian Airlines с 85,5 балла.
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Aegean получила максимальные 40 из 40 баллов за историю безопасности. Кроме того, авиакомпания набрала 13 из 15 баллов за эксплуатационную безопасность, 9 из 10 за авиапарк и 5 из 5 за финансовую стабильность.
При этом одна только безупречная статистика аварий не гарантировала попадания в лидеры. British Airways, SAS и Eurowings также получили максимальные 40 из 40 баллов за безопасность, но оказались за пределами первой пятерки, поскольку индекс учитывает сразу шесть факторов.
Лоукостеры показали высокие результаты
Три из пяти лидеров десятилетнего рейтинга - лоукостеры: Ryanair занял второе место, Norwegian - четвертое, а SunExpress - пятое.
В целом средний результат лоукостеров составил 79,2 балла из 100, тогда как у традиционных авиакомпаний он достиг 82,8 балла. Разница составила 3,6 балла.
"Многие путешественники считают, что более дешевый билет означает больший риск для безопасности, но данные этого не подтверждают", - заявил Euronews Travel генеральный директор AirAdvisor Антон Радченко.
По его словам, у лоукостеров и традиционных авиакомпаний очень похожие показатели аварийности, а системы управления безопасностью в среднем получили одинаковые оценки. Иными словами, цена билета практически ничего не говорит о безопасности авиакомпании.
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Лоукостеры также опередили традиционные авиакомпании по возрасту и техническим характеристикам авиапарка: их средняя оценка составила 7,8 из 10 против 7,1 у традиционных перевозчиков. Как правило, у лоукостеров более молодые самолеты. Wizz Air и Pegasus получили максимальные 10 из 10 баллов в этой категории.
"Молодой авиапарк может давать преимущества с точки зрения технологий и эффективности, однако возраст самолета сам по себе никогда не следует рассматривать как показатель безопасности", - отметил Радченко. По его словам, старый самолет при надлежащем техническом обслуживании может безопасно эксплуатироваться десятилетиями.
Рейтинг безопасности европейских авиакомпаний 2026 года
- 1. Aegean Airlines: 89/100
- 2. Ryanair: 86/100
- 3. Austrian Airlines: 85.5/100
- 4. Norwegian: 85/100
- 5. SunExpress: 84.5/100
- =6. Air France: 83.5/100
- =6. British Airways: 83.5/100
- =6. Iberia: 83.5/100
- = 9. Turkish Airlines: 83/100
- =9. Lufthansa: 83/100
- 11. KLM: 82.5/100
- 12. easyJet: 82/100
- =13. Eurowings: 81.5/100
- =13. SAS 81.5/100
- 15. Wizz Air: 79.5/100
- 16. Transavia: 79/100
- 17. Vueling: 77/100
- 18. Jet2: 73/100
- 19. SWISS: 72.5/100
- 20. Pegasus Airlines: 64.5/100