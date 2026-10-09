В Латвии готовят важные поправки к закону "О подоходном налоге с населения"
В целях упрощения налогового администрирования и совершенствования регулирования подоходного налога с населения Сейм концептуально поддержал поправки к закону "О подоходном налоге с населения".
Поправки предусматривают ряд изменений, которые затронут как жителей, так и предприятия. Одно из них предусматривает, что возврат части потраченных средств в рамках программ лояльности клиентов, или кешбэк (cashback), не будет считаться облагаемым налогом доходом, если он не связан с хозяйственной деятельностью. Например, налог не придется платить с суммы, которую клиент получает обратно за покупки, совершенные с помощью банковской платежной карты. Исключение составят возвраты, осуществляемые организаторами азартных игр и лотерей.
Также планируется расширить перечень подарков, не облагаемых налогом. В дальнейшем освобождение от налога будет распространяться и на подарки, полученные от родственников супруга первой степени родства или супругов родственников первой степени родства.
Законопроект также предусматривает упрощение налогового администрирования для лиц, осуществляющих хозяйственную деятельность в уведомительном порядке. В состав доходов больше не нужно будет включать коммунальные и другие аналогичные платежи, взимаемые от имени третьих лиц и не приводящие к увеличению стоимости недвижимости.
Планируется увеличить годовой лимит не облагаемых налогом компенсаций для волонтеров и обслуживающего персонала религиозных организаций с 1000 до 3000 евро, одновременно упростив порядок применения таких компенсаций. Также предусмотрено специальное освобождение от налога компенсаций расходов, необходимых духовному персоналу религиозных организаций для выполнения своих обязанностей.
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Поправки также предусматривают упрощение декларирования оправданных расходов на кружки и другие занятия детей по интересам. Организации, предоставляющие услуги образования по интересам, смогут в электронном виде передавать соответствующую информацию в Службу государственных доходов, что позволит снизить административную нагрузку на родителей при подаче годовой декларации о доходах.
Кроме того, уточняются правила применения налоговых льгот за иждивенцев. В частности, устанавливаются дополнительные критерии для случаев, когда находящиеся на иждивении лица проживают за границей.
Как ранее писал Otkrito.lv, имеющим небольшой частный бизнес в Латвии предложили заплатить налоги в упрощенном порядке.