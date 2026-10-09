В Латвии готовят важные поправки к закону "О подоходном налоге с населения"

Поправки предусматривают ряд изменений, которые затронут как жителей, так и предприятия. Одно из них предусматривает, что возврат части потраченных средств в рамках программ лояльности клиентов, или кешбэк (cashback), не будет считаться облагаемым налогом доходом, если он не связан с хозяйственной деятельностью. Например, налог не придется платить с суммы, которую клиент получает обратно за покупки, совершенные с помощью банковской платежной карты. Исключение составят возвраты, осуществляемые организаторами азартных игр и лотерей.