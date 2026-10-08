В пятницу Латвию накроет первая осенняя буря - на побережье ветер усилится до 28 м/с
В Латвию движется первый серьезный осенний циклон: в пятницу страну накроют дожди и сильный ветер, а на западном побережье порывы могут достигать 28 метров в секунду, предупреждают синоптики.
В пятницу в Латвии будет преимущественно облачно, лишь временами небо будет проясняться. Периодически ожидается дождь, местами - сильный. Температура воздуха утром и в течение дня понизится до +8...+13 градусов.
В ночь на пятницу в Курземе, а днем и в других регионах страны южный и юго-западный ветер усилится до 13-18 метров в секунду. Во второй половине дня и вечером на западном побережье Курземе, в том числе в Лиепае и Вентспилсе, ожидаются порывы западного и северо-западного ветра до 24-28 метров в секунду.
Поздним вечером в пятницу и в ночь на субботу на большей части территории Латвии возможны порывы западного ветра до 16-21 метра в секунду. Утром в субботу ветер начнет стихать.
В Риге 9 октября ожидается преимущественно облачная погода, временами будет идти дождь. Наиболее сильные осадки прогнозируются в пятницу вечером. Температура воздуха в столице понизится с +14 градусов ночью до +9 градусов вечером. Во второй половине дня в Риге ожидаются порывы южного и юго-западного ветра до 16 метров в секунду, а поздним вечером скорость порывов может достигать 20 метров в секунду.
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