В пятницу Латвию накроет первая осенняя буря - на побережье ветер усилится до 28 м/с

В ночь на пятницу в Курземе, а днем и в других регионах страны южный и юго-западный ветер усилится до 13-18 метров в секунду. Во второй половине дня и вечером на западном побережье Курземе, в том числе в Лиепае и Вентспилсе, ожидаются порывы западного и северо-западного ветра до 24-28 метров в секунду.