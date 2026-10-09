Вице-мэр Риги предупредил о "худшем сценарии" ремонта Вантового моста

Отдельное внимание, по его мнению, следует уделить Островному мосту и его подъездам. Необходимы изменения и в центре Риги - на улицах, которые направляют транспорт в сторону Островного моста. Спринджукс предлагает улучшить пропускную способность улиц Лачплеша, Валмиерас, Пернавас и Сенчу. По его словам, это позволило бы водителям быстрее объезжать улицу Кр.Валдемара, где после начала ремонта Вантового моста, вероятно, возникнут дополнительные проблемы с движением. "Нужно расширять эти коридоры, улучшать пропускную способность, чтобы автомобилисты могли быстрее двигаться и объезжать улицу Кр.Валдемара, которая, как мы видим, будет иметь меньшую пропускную способность", - объяснил Спринджукс.