Вице-мэр Риги предупредил о "худшем сценарии" ремонта Вантового моста
Временный мост на время ремонта Вантового моста может создать для Риги больше проблем, чем решить, считает вице-мэр Марис Спринджукс. По его мнению, городу уже сейчас нужно готовить альтернативные маршруты и улучшать пропускную способность улиц. Об этом он заявил в программе "Ziņu TOP. Rīga runā" на TV24.
По словам Спринджукса, после появления информации о проекте с ним связались несколько экспертов и проектировщиков, которые также выразили сомнения относительно возможности реализовать такую задумку в предложенные сроки. Главной проблемой Спринджукс считает отведенный на проект срок. "Времени просто слишком мало. За один год невозможно спроектировать, заказать конструкции и забить сваи", - отметил заместитель председателя Рижской думы.
При этом Спринджукс предупреждает о возможном худшем сценарии. Если строительство временного моста затянется, его работы могут совпасть по времени с ремонтом основного моста. В результате проблемы с движением в Риге могут стать еще серьезнее.
"Зная, как у нас идут строительные работы в Риге, есть риск, что оба моста окажутся в готовности одновременно. Это был бы самый плохой сценарий", - считает он.
Поэтому вместо того, чтобы делать ставку исключительно на временный мост, Спринджукс предлагает уже сейчас заняться повышением пропускной способности существующих транспортных маршрутов. В частности, он считает необходимым улучшить организацию движения в районе Национальной библиотеки, где есть несколько перекрестков, способных после реконструкции пропускать больше транспорта.
Отдельное внимание, по его мнению, следует уделить Островному мосту и его подъездам. Необходимы изменения и в центре Риги - на улицах, которые направляют транспорт в сторону Островного моста. Спринджукс предлагает улучшить пропускную способность улиц Лачплеша, Валмиерас, Пернавас и Сенчу. По его словам, это позволило бы водителям быстрее объезжать улицу Кр.Валдемара, где после начала ремонта Вантового моста, вероятно, возникнут дополнительные проблемы с движением. "Нужно расширять эти коридоры, улучшать пропускную способность, чтобы автомобилисты могли быстрее двигаться и объезжать улицу Кр.Валдемара, которая, как мы видим, будет иметь меньшую пропускную способность", - объяснил Спринджукс.
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"Эти улучшения необходимы даже в том случае, если мы вообще не будем строить этот мост", - отметил он.
По мнению Спринджукса, главная задача города заключается не в поиске решения только для одного конкретного моста, а в том, чтобы в целом сделать транспортную систему Риги более эффективной. "В Риге в принципе нужно привести в порядок движение, чтобы оно стало более плавным. И это в любом случае даст результат", - считает заместитель председателя думы.