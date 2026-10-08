Дочь Эйнара Репше просит помощи у латвийцев для оплаты лечения
Латвийская художница Мадара Репше-Штерна, дочь Эйнара Репше, обратилась к обществу за помощью в оплате лечения. Она призналась, что из-за проблем со здоровьем постоянные медицинские расходы стали для нее серьезной финансовой нагрузкой.
В социальной сети Threads художница Мадара Репше-Штерна призналась, что из-за проблем со здоровьем сейчас особенно нуждается в финансовой поддержке. "Мне нелегко просить о помощи, знаю - "съедят без соли"... Сейчас из-за здоровья и всего остального она мне особенно необходима. Расходы на лечение (без остановки) большие - мягко говоря", - написала Репше-Штерна.
Художница отметила, что будет искренне благодарна каждому, кто сможет ее поддержать. По ее словам, значение имеет любое пожертвование независимо от суммы. "Каждое пожертвование, независимо от суммы, сейчас очень важно. Если нет возможности пожертвовать, я также очень ценю, если вы поделитесь этой записью", - обратилась она к подписчикам.
Ранее Репше-Штерна открыто рассказывала о проблемах со здоровьем и о своей повседневной жизни со стомой. С врожденным заболеванием пищеварительной системы она борется с 15-летнего возраста. Из-за состояния здоровья художнице также была проведена илеостомия - операция, при которой кишечник выводится через отверстие в брюшной стенке для обеспечения выведения содержимого.
Репше-Штерна ранее обращала внимание на то, что серьезные проблемы со здоровьем способны существенно изменить жизнь человека и привести к значительным дополнительным расходам на лечение и повседневные нужды.
В завершение своего обращения художница написала: "В жизни у каждого может случиться все одновременно!"
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Помочь Мадаре Репше-Штерне можно, перечислив пожертвование на счет LV64HABA000130A204978.