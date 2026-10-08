Дочь Эйнара Репше просит помощи у латвийцев для оплаты лечения

Художница отметила, что будет искренне благодарна каждому, кто сможет ее поддержать. По ее словам, значение имеет любое пожертвование независимо от суммы. "Каждое пожертвование, независимо от суммы, сейчас очень важно. Если нет возможности пожертвовать, я также очень ценю, если вы поделитесь этой записью", - обратилась она к подписчикам.