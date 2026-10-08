Поделить медицинскую помощь на базовую и полную корзины Сейм так и не решился - пока лечат всех

Однако утвержденные Кабмином поправки до сих пор не рассматривались в Сейме. Поэтому без новых изменений с 1 января 2027 года должно вступить в силу регулирование о двух корзинах. Чтобы этого не допустить, предусмотрена отсрочка до 31 декабря 2027 года.