Поделить медицинскую помощь на базовую и полную корзины Сейм так и не решился - пока лечат всех
Пока что здоровье латвийцев все еще не зависит от уплаченных ими соцвзносов. Система двух корзин медицинских услуг в Латвии снова откладывается - Сейм в окончательном чтении перенес ее введение на год, до конца 2027-го.
Внедрение системы двух корзин неоднократно откладывалось по политическим причинам. Сейчас оплачиваемые государством услуги здравоохранения предоставляются независимо от уплаченных страховых взносов. Разделенная система предусматривает базовую корзину медицинских услуг и полную корзину для социально застрахованных, определенных социально менее защищенных групп и тех, кто добровольно делает взносы на медицинское страхование.
В аннотации указано, что в ноябре прошлого года Кабинет министров утвердил разработанные Минздравом поправки к закону о финансировании здравоохранения. При этом состоялись многократные дискуссии с заинтересованными сторонами, в том числе социальными партнерами.
Однако утвержденные Кабмином поправки до сих пор не рассматривались в Сейме. Поэтому без новых изменений с 1 января 2027 года должно вступить в силу регулирование о двух корзинах. Чтобы этого не допустить, предусмотрена отсрочка до 31 декабря 2027 года.
Как сообщалось, в июне Сейм уже поддержал отсрочку введения системы двух корзин до 31 декабря 2026 года.
В конце сентября комиссия Сейма по социальным и трудовым делам возобновила обсуждение изменений модели финансирования здравоохранения. Заместитель госсекретаря Министерства здравоохранения Борис Книгин заявил, что до конца года министерство предложит новую модель, однако Сейму будет сложно договориться о ней в оставшееся время его работы.
Книгин также отметил, что до 1 января невозможно наладить системы, необходимые для администрирования двух корзин, поскольку недостаточно информации и не решены связанные с бюджетом вопросы.