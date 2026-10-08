Европарламент не признает Госдуму законным представителем России
Европарламент отказался признавать Государственную думу России законным представительным и законодательным органом страны. Депутаты осудили проведение выборов без реальной политической конкуренции и призвали страны ЕС не устанавливать официальных контактов с новым составом Думы.
Соответствующая резолюция была принята 482 голосами "за", 41 - "против", еще 39 депутатов воздержались. В документе осуждаются нарушения, допущенные режимом Владимира Путина во время выборов, а также длительное и намеренное разрушение демократических институтов в России, сообщила пресс-секретарь Европарламента в Латвии Кристине Лепиня.
Европарламент отмечает, что во время недавнего голосования не было настоящих альтернативных кандидатов, свободных средств массовой информации, надежных наблюдателей и политических свобод. Критики российского режима, говорится в резолюции, были заключены в тюрьмы, убиты или вынуждены покинуть страну.
Евродепутаты также осудили проведение так называемых "выборов" в Крыму, на оккупированных Россией территориях Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской областей Украины, а также в Приднестровье и грузинских регионах Абхазии и Цхинвали/Южной Осетии.
Европарламент заявил, что не признает Государственную думу законным представителем России и законодательным органом страны. Это касается и любых юридических или политических последствий, которые могут возникать в результате незаконной организации так называемых "выборов" на оккупированных территориях Украины.
Депутаты призвали все страны Европейского союза придерживаться аналогичной политики непризнания, избегать любых официальных контактов с новым составом Думы и ее членами, а также выступать против участия российских представителей в межпарламентских ассамблеях.
Европарламент также выступил против нормализации участия России в международных спортивных и культурных мероприятиях. Кроме того, евродепутаты призвали страны ЕС дополнительно ввести масштабные ограничительные меры против лиц и организаций, причастных к политическим преследованиям в России и продолжающейся войне Москвы против Украины.
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В список предлагается включить судей, прокуроров, сотрудников Федеральной службы по финансовому мониторингу России и других лиц, участвующих в репрессиях, членов Центральной избирательной комиссии России, а также чиновников, принимавших участие в организации фиктивных выборов на временно оккупированных территориях Украины, Грузии и Молдовы.
В резолюции Европарламент также призвал поддерживать российские демократические силы, которые выступают за демократическое будущее своей страны, открыто противостоят незаконной войне против Украины и российской гибридной войне против европейских демократий.
Евродепутаты вновь подчеркнули, что отношения Евросоюза с Россией не могут быть нормализованы без достижения справедливого и прочного мира в Украине. Среди условий названы полное восстановление территориальной целостности Украины, полный вывод российских войск, освобождение всех военнопленных, задержанных гражданских лиц и насильственно депортированных украинских детей. Также Европарламент настаивает на полной выплате Россией репараций и компенсаций Украине и привлечении виновных к ответственности за военные преступления, преступления против человечности и преступление агрессии России против Украины.