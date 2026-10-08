Европарламент не признает Госдуму законным представителем России

Евродепутаты вновь подчеркнули, что отношения Евросоюза с Россией не могут быть нормализованы без достижения справедливого и прочного мира в Украине. Среди условий названы полное восстановление территориальной целостности Украины, полный вывод российских войск, освобождение всех военнопленных, задержанных гражданских лиц и насильственно депортированных украинских детей. Также Европарламент настаивает на полной выплате Россией репараций и компенсаций Украине и привлечении виновных к ответственности за военные преступления, преступления против человечности и преступление агрессии России против Украины.