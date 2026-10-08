Латвия уже готовится к Празднику песни и танца: на организацию направят 12,17 млн евро

В аннотации говорится, что деньги нужны для художественной подготовки праздничных мероприятий и подготовки участников, аренды площадок и технического обеспечения, питания и размещения участников, коммуникации, расходов, связанных с безопасностью и здоровьем, а также других расходов на подготовку и проведение праздника.