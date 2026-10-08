Латвия уже готовится к Празднику песни и танца: на организацию направят 12,17 млн евро
До Праздника песни и танца в Латвии еще почти два года, но подготовка уже требует серьезных расходов. Правительство планирует перераспределить на организацию и проведение масштабного мероприятия в 2027-2028 годах 12,17 млн евро.
На подготовку и проведение XXVIII Всеобщего латвийского праздника песни и XVIII Праздника танца в 2027 и 2028 годах правительство планирует перераспределить в общей сложности 12,17 млн евро. Об этом говорится в аннотации к проекту распоряжения, опубликованной на портале проектов нормативных актов.
В 2027 году планируется перераспределить 2 459 224 евро, а в 2028 году, когда состоится праздник, - 9 710 000 евро. Средства необходимы Латвийскому национальному центру культуры, который отвечает за подготовку и проведение праздника.
В аннотации говорится, что деньги нужны для художественной подготовки праздничных мероприятий и подготовки участников, аренды площадок и технического обеспечения, питания и размещения участников, коммуникации, расходов, связанных с безопасностью и здоровьем, а также других расходов на подготовку и проведение праздника.
Праздник песни и танца пройдет с 30 июня по 9 июля 2028 года. Сроки проведения мероприятий и необходимое финансирование определены в плане сохранения и развития традиции Праздника песни и танца на 2026-2028 годы, утвержденном правительством.
Средства планируется перераспределить из предусмотренного в государственном бюджете финансирования программ государственной поддержки и других мероприятий государственного значения на подпрограмму бюджета Министерства культуры "Культурное наследие".
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