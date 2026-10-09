Жителей Латвии предупредили, что настоящий рост цен из-за дорогого топлива еще впереди

"До сих пор, как и в других странах Европы, влияние подорожания энергоносителей на остальные цены было ограниченным. Однако его последствия еще проявятся в тарифах на отопление и стоимости других услуг, а также создадут предпосылки для возобновления роста цен на продукты питания в следующем году", – предупреждает Гашпуйтис.