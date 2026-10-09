Жителей Латвии предупредили, что настоящий рост цен из-за дорогого топлива еще впереди
Рост цен на энергоносители грозит новым ускорением инфляции в Латвии. В ближайшее время подорожание может затронуть отопление, услуги и продукты питания. Об этом в своем комментарии предупреждает экономист SEB banka Дайнис Гашпуйтис.
В сентябре потребительские цены в Латвии выросли на 0,2%, а годовая инфляция осталась на уровне 3,2%. Как отмечает Гашпуйтис, наибольшее влияние на изменение цен оказало подорожание энергоносителей, которое частично компенсировалось снижением цен на продукты питания. Аналогичная тенденция наблюдается и в годовом выражении.
По словам экономиста, в сентябре на динамику цен еще влияли сезонные факторы и мировые тенденции на продовольственном рынке. Однако в дальнейшем инфляция начнет ускоряться.
"До сих пор, как и в других странах Европы, влияние подорожания энергоносителей на остальные цены было ограниченным. Однако его последствия еще проявятся в тарифах на отопление и стоимости других услуг, а также создадут предпосылки для возобновления роста цен на продукты питания в следующем году", – предупреждает Гашпуйтис.
Эксперт поясняет, что масштабы дальнейшего роста цен будут зависеть прежде всего от того, как долго энергоносители останутся дорогими. Именно поэтому, по его оценке, Европейский центральный банк продолжит повышать процентные ставки, стремясь ограничить инфляцию.
Говоря о перспективах, экономист подчеркивает, что главным фактором, определяющим дальнейшую динамику инфляции, останутся цены на энергоносители.
Хотя в последние дни появились положительные сообщения о возобновлении поставок нефти и нефтепродуктов через Ормузский пролив, риски военной эскалации в регионе по-прежнему остаются высокими.
"В сочетании со сложной и резко подорожавшей логистикой, а также ограниченными нефтеперерабатывающими мощностями в Европе это будет поддерживать высокие цены на энергоносители в краткосрочной перспективе. Дополнительное влияние окажут погодные условия", – отмечает Гашпуйтис.
По мнению эксперта, риск дальнейшего подорожания энергоресурсов остается значительным. Вместе с тем возможен и более благоприятный сценарий.
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"Если геополитическая напряженность снизится, а зима окажется теплой, цены на энергоносители могут умеренно снизиться", – допускает экономист.
Однако, как подчеркивает Дайнис Гашпуйтис, для нормализации цен и их возвращения к докризисному уровню потребуется значительно больше времени, а также более стабильная и предсказуемая ситуация.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что в Латвии на треть выросли цены на электроэнергию, но могло быть гораздо хуже.