Дилеры сами вызывают скорую подросткам с передозом: откровенный рассказ сотрудника скорой
Число несовершеннолетних, которым в Латвии требуется скорая после отравления наркотиками, за пять лет почти удвоилось. В NMPD рассказывают, с чем сталкиваются медики.
Число несовершеннолетних в Латвии, которым требуется помощь после отравления наркотическими веществами, в последние годы заметно растет. В 2020 году таких случаев было 129, а в 2025-м - уже около 240. Руководитель центра поддержки бригад Krasts Службы неотложной медицинской помощи (NMPD) Рафаэль Циекурс признает, что эти данные не радуют: "Если в 2020 году у нас было 129 случаев, когда несовершеннолетние отравились наркотическими, психолептическими или галлюциногенными препаратами, то в 2025 году таких случаев уже около 240. В принципе, можно сказать, что число удвоилось".
По его словам, особенно тревожит возраст пациентов. Если разделить статистику на группы до 14 лет и от 15 до 17 лет, становится заметно, что проблема затрагивает и совсем юных подростков. В 2020 году среди детей до 14 лет было зарегистрировано 34 случая отравления, тогда как в 2025 году - уже 61. Циекурс считает эти цифры особенно тревожными.
При этом специалист отмечает парадоксальную ситуацию: иногда сами распространители наркотиков следят за состоянием своих клиентов и вызывают скорую, когда человек оказывается в опасном состоянии.
"Довольно абсурдно, возможно, это прозвучит, но нередко они, продавая "продукт", остаются рядом со своим клиентом. Если человек передозировался, они сами вызывают неотложную помощь", - рассказал руководитель центра.
Медики действительно сталкиваются с ситуациями, когда человек, вызвавший скорую, исчезает сразу после ее приезда. "Мы приезжаем к пациенту с передозировкой, и я все время вижу один и тот же тип поведения: как только человек видит, что мы подъехали и уже спешим оказать помощь, он убегает", - отметил Циекурс. Медики при этом не могут преследовать такого человека. Их первоочередная задача - оказать помощь пациенту, а не задерживать возможного распространителя наркотиков.
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По словам Циекурса, это показывает, что в некоторых случаях дилер заинтересован прежде всего в том, чтобы его клиент остался жив и мог продолжать покупать наркотики.
"Они просто следят за тем, чтобы их клиент действительно не умер, чтобы он получил помощь, а дальше они могут продолжать свое дело. В этом смысле ситуация действительно тревожная", - сказал он.
Еще одна проблема, с которой сталкиваются медики, связана с поведением самих подростков после получения помощи. Циекурс рассказал, что на территории возле станции среди пациентов нередко оказываются молодые люди, которые после оказания помощи пытаются убежать. Особенно сложно работать с детьми младше 14 лет. "Мы оказываем им помощь, и сразу после того, как они ее получают, они бросаются бежать по всем коридорам вокзала. Они и сами не скрывают, что им, как они считают, ничего нельзя сделать. Им еще нет 14 лет, и они не подлежат наказанию", - рассказал Циекурс.
На этом фоне, по его мнению, необходимо обсуждать и возможные изменения в системе принудительного лечения. Он допускает, что принятие соответствующего законодательства могло бы стать одним из способов снизить тревожную статистику. "Возможно, именно этот закон о принудительном лечении будет принят. Это, конечно, одна из возможностей, с помощью которой мы могли бы уменьшить эти неутешительные показатели", - считает Циекурс.