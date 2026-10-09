Дилеры сами вызывают скорую подросткам с передозом: откровенный рассказ сотрудника скорой

Еще одна проблема, с которой сталкиваются медики, связана с поведением самих подростков после получения помощи. Циекурс рассказал, что на территории возле станции среди пациентов нередко оказываются молодые люди, которые после оказания помощи пытаются убежать. Особенно сложно работать с детьми младше 14 лет. "Мы оказываем им помощь, и сразу после того, как они ее получают, они бросаются бежать по всем коридорам вокзала. Они и сами не скрывают, что им, как они считают, ничего нельзя сделать. Им еще нет 14 лет, и они не подлежат наказанию", - рассказал Циекурс.