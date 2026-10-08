Аварии и происшествия

"Схватка" автомобилистов на Вентспилсском шоссе попала на видео

Отдел новостей

Otkrito.lv

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На Вентспилсском шоссе у светофора водители неожиданно решили выяснить отношения прямо посреди дороги. Очевидец успел снять странную сцену на видео.

На коротком видео видно, как автомобилисты покидают свои машины и встречаются на дороге. Что именно стало причиной конфликта и чем закончилась эта "разборка", неизвестно.

Запись оказалась слишком короткой, чтобы понять, дошло ли дело до серьезного конфликта или водители ограничились словесной перепалкой. В то же время заметно, что один из участников конфликта держит в руке предмет похожий на нож или отвертку.

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