Аварии и происшествия
Сегодня 14:45
"Схватка" автомобилистов на Вентспилсском шоссе попала на видео
На Вентспилсском шоссе у светофора водители неожиданно решили выяснить отношения прямо посреди дороги. Очевидец успел снять странную сцену на видео.
На коротком видео видно, как автомобилисты покидают свои машины и встречаются на дороге. Что именно стало причиной конфликта и чем закончилась эта "разборка", неизвестно.
Запись оказалась слишком короткой, чтобы понять, дошло ли дело до серьезного конфликта или водители ограничились словесной перепалкой. В то же время заметно, что один из участников конфликта держит в руке предмет похожий на нож или отвертку.