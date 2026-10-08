Цены пошли вниз: какие продукты в Латвии стали заметно дешевле

Также дешевле стали обезжиренное молоко - на 17,2%, цитрусовые - на 15,1%, картофель - на 12,7%, фруктовые и овощные соки - на 9,9%, яйца - на 9,6%, шоколад - на 8,3%, кофе - на 7,3%. Хлеб за год подешевел на 5,7%, курятина - на 7,4%, свинина - на 7%, сыр - на 4,8%, йогурт - на 5,2%.