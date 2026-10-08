Цены пошли вниз: какие продукты в Латвии стали заметно дешевле
В сентябре у жителей Латвии появился повод немного меньше переживать у кассы - продукты питания и безалкогольные напитки за месяц подешевели на 0,8%, а за год - сразу на 4,8%.
За месяц особенно снизились цены на картофель - на 9%, свежие овощи - на 6,9%, яблоки и груши - на 8,3%, цитрусовые - на 7,5%. Свинина подешевела на 3,7%, свежая или замороженная рыба - на 4,5%.
Акции тоже помогли сэкономить: кофе подешевел на 2,2%, йогурт - на 1,5%, готовые блюда - на 1,1%. Другие свежие фрукты снизились в цене сразу на 11,9%.
Но продуктовая корзина в сентябре была не только приятной. После окончания акций курятина подорожала на 2%, вяленое, соленое и копченое мясо - на 1,8%, свежие ягоды - на 6%. Финики, инжир и тропические фрукты стали дороже на 5,5%.
За год некоторые продукты подешевели почти на четверть
Если сравнивать сентябрь с сентябрем прошлого года, снижение цен выглядит еще заметнее.
Сливочное масло подешевело на 24,6%, свежие косточковые и семечковые фрукты - на 23,1%, другие свежие фрукты - на 19,9%, растительные масла - на 19,8%.
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Также дешевле стали обезжиренное молоко - на 17,2%, цитрусовые - на 15,1%, картофель - на 12,7%, фруктовые и овощные соки - на 9,9%, яйца - на 9,6%, шоколад - на 8,3%, кофе - на 7,3%. Хлеб за год подешевел на 5,7%, курятина - на 7,4%, свинина - на 7%, сыр - на 4,8%, йогурт - на 5,2%.
Однако есть и продукты, которые заметно прибавили в цене. Вяленая, соленая и копченая рыба подорожала на 32,6%, свежие или охлажденные овощи и фрукты - на 9,1%, мучные кондитерские изделия - на 3,1%.
В итоге продуктовая корзина за год стала дешевле на 4,8% - и именно снижение цен на продукты стало одним из главных факторов, сдерживавших общий рост стоимости жизни в Латвии.