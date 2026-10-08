В Литве намерены отслеживать маршруты россиян, следующих транзитом в Калининград и из него
Глава МВД Литвы Мартинас Катялинас заявил, что для усиления контроля за гражданами России, следующими транзитом через территорию страны, необходимо фиксировать их точный маршрут.
"Мое предложение и поручение министерству — найти способ фиксации конкретного маршрута транзитных автомобилей, чтобы мы знали, что гражданин России пересекает границу в одном месте и должен следовать по определенному маршруту до выезда в Калининград, или наоборот", - сказал он.
"Таким образом можно обеспечить контроль. Если с помощью доступных технологий мы зафиксируем транзитные номера в другой части Литвы, мы сможем выявить нарушение и принять соответствующие меры", - подчеркнул министр.
Ранее литовский Сейм отклонил поправки депутата Арвидаса Анушаускаса о сокращении времени пребывания следующих транзитом россиян в Литве. Парламентарий предлагал установить лимит прямого транзита в шесть часов вместо нынешних 24 часов.
По словам Катялинаса, ограничение времени неэффективно и контрпродуктивно. Он отметил, что сокращение сроков лишь увеличит число нарушений, но не ограничит возможности россиян на автомобилях попасть в любую точку Литвы.
По мнению главы МВД, установление фиксированных маршрутов решило бы эту проблему.
По данным Службы охраны государственной границы Литвы, в прошлом году через территорию Литвы по документам упрощенного транзита проехало почти 13 тыс. легковых автомобилей с российскими номерами.
Число злоупотреблений этим режимом выросло более чем в четыре раза — с 360 нарушений в 2024 году до 1493 в 2025 году.
Читайте продолжение после рекламы
Упрощенный транзитный документ позволяет российским гражданам пересекать территорию Литвы для поездок в Калининградскую область и из нее при соблюдении установленных условий.