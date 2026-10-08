В Литве намерены отслеживать маршруты россиян, следующих транзитом в Калининград и из него

"Мое предложение и поручение министерству — найти способ фиксации конкретного маршрута транзитных автомобилей, чтобы мы знали, что гражданин России пересекает границу в одном месте и должен следовать по определенному маршруту до выезда в Калининград, или наоборот", - сказал он.