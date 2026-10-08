Ригу ждет буря с пятницы до утра субботы: власти готовят жителей к опасным погодным условиям

По информации метеорологов, в пятницу в период с 14:00 до 18:00 сначала на западе Курземе, а затем и дальше вглубь страны западный и северо-западный ветер усилится до 20-22 м/с. В настоящее время объявлено желтое предупреждение, однако не исключено введение предупреждения более высокого уровня - оранжевого.