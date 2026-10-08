Ригу ждет буря с пятницы до утра субботы: власти готовят жителей к опасным погодным условиям
По прогнозам метеорологов, во второй половине дня в пятницу, 9 октября, ожидается буря, которая может продолжаться до утра субботы. Чтобы обезопасить себя и близких, а также не мешать спасателям устранять последствия непогоды, Рижская дума призывает жителей без особой необходимости не выходить на улицу и особенно воздержаться от посещения столичных парков, кладбищ, зон отдыха и детских площадок, поскольку могут ломаться деревья и их ветви.
По информации метеорологов, в пятницу в период с 14:00 до 18:00 сначала на западе Курземе, а затем и дальше вглубь страны западный и северо-западный ветер усилится до 20-22 м/с. В настоящее время объявлено желтое предупреждение, однако не исключено введение предупреждения более высокого уровня - оранжевого.
Вместе с Государственной пожарно-спасательной службой (VUGD) последствия бури будут устранять и представители муниципальных служб. Они будут освобождать дорожки в парках и другие территории от упавших деревьев, устранять повреждения контактных сетей общественного транспорта и выполнять другие необходимые работы, в том числе следить за колебаниями уровня воды.
Если погодные условия привели к повреждениям, которые угрожают здоровью и жизни людей, коммуникациям или движению общественного транспорта, жителей призывают звонить по единому номеру экстренной помощи 112.
Что делать, если дерево упало на частной территории?
Если дерево полностью сломалось или упало либо представляет очевидную опасность, перед его распиловкой и уборкой необходимо сделать фотографии как минимум с трех ракурсов.
После этого о случившемся необходимо сообщить в Департамент городского развития Рижской думы, приложив фотографии.
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Это можно сделать:
- отправив заявление на электронную почту pad@riga.lv;
- отправив заявление по адресу: Dzirnavu iela 140, Rīga, LV-1050.
В сообщении следует указать:
- адрес или кадастровое обозначение;
- количество сломанных или опасных деревьев, их вид (если известен), диаметр ствола или его окружность на высоте 1,3 метра от земли (если есть возможность измерить);
- карту с указанием места, где растет или росло дерево;
- три фотографии, на которых отчетливо видны признаки опасности.
Для вырубки опасных деревьев разрешение получать не нужно. Телефон для справок: 1201.
Если на частную территорию упало дерево, которое росло на муниципальной земле, его уборкой займется муниципалитет. О таких случаях просят сообщать по телефону 1201.
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Что делать с ветками
После устранения опасности ветки должен убрать собственник или управляющий соответствующей территории, где росло дерево. Небольшие ветки можно выбросить в контейнеры для биоотходов, а более крупные следует сдать на измельчение или утилизировать другим способом - например, заказав у оператора по вывозу отходов вывоз крупногабаритных отходов либо самостоятельно доставив их в муниципальный пункт сбора, если такой будет организован.
Если неизвестно, кому принадлежит дерево
Если жители не знают, кто отвечает за территорию, где находится опасное или упавшее дерево либо его ветки, следует сообщить об этом по муниципальному информационному телефону 1201 или по электронной почте 1201@riga.lv.
Если дерево упало на улице
Если из-за ветра были повреждены объекты, упали деревья или ветки, представляющие опасность и требующие немедленного вмешательства, VUGD призывает жителей сразу звонить по номеру 112 и сообщать о случившемся, чтобы опасную ситуацию можно было устранить как можно быстрее.
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Если же упавшее дерево не представляет опасности, об этом следует сообщить по единому круглосуточному муниципальному телефону 1201 или по электронной почте 1201@riga.lv.
Можно ли самостоятельно убрать упавшие деревья на улицах и в других общественных местах?
Сначала необходимо оценить, безопасно ли убирать дерево самостоятельно или лучше дождаться ответственных служб. Например, если оборваны электрические провода, к упавшему дереву вообще не следует приближаться. Уборку древесины необходимо согласовать с владельцем территории.
Как подготовиться к буре
VUGD призывает:
- убедиться, что мобильный телефон полностью заряжен и на нем установлено приложение 112. Из-за сильных порывов ветра дома часто остаются без электричества. Мобильный телефон поможет связаться с окружающими и при необходимости вызвать оперативные службы по номеру 112;
- подготовить фонарики и проверить наличие батареек для радиоприемника. Во время отключения электричества радио может стать единственным способом узнать о происходящем и получить рекомендации оперативных служб;
- жителям многоквартирных домов проверить балконы и убрать оттуда предметы, которые ветер может сдуть и тем самым создать угрозу прохожим. То, что невозможно занести в помещение, необходимо надежно закрепить;
- владельцам частных домов и жителям сельской местности проверить двор и закрепить все легкие предметы, которые ветер может унести;
- если необходимо припарковать автомобиль, выбирать место вдали от деревьев.
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Как вести себя во время бури
Чтобы буря не угрожала здоровью и жизни людей, VUGD рекомендует:
- по возможности оставаться в помещении и выходить на улицу только в случае крайней необходимости. Падающие деревья, сорванные ветром рекламные конструкции и части зданий могут представлять угрозу не только здоровью, но и жизни;
- если во время бури вы все же оказались на улице, не находиться под деревьями, рекламными конструкциями и строительными лесами, а также не переходить мосты;
- закрыть окна, двери и чердачные люки;
- находясь в помещении, не стоять непосредственно у окон. Ломающиеся ветки и предметы, переносимые ветром, могут разбить стекло;
- если во время бури детям необходимо выйти из дома, желательно их сопровождать;
- не пользоваться зонтом - он ухудшает видимость и сильнее воспринимает порывы ветра, а также может травмировать других прохожих;
- соблюдать правила пожарной безопасности. Если из-за бури произошло отключение электричества, для передвижения по дому следует использовать фонарик. Не оставлять горящую свечу без присмотра;
- чтобы своевременно получать информацию о приближающейся буре и правилах поведения во время нее, оставить включенными радио или телевизор.