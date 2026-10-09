Латвия производит 94% нужного электричества, а скоро сможет стать экспортером

В то же время будут и периоды, когда Латвии придется импортировать электроэнергию - в безветренную, сухую и холодную погоду, когда производство солнечной, ветровой энергии и ГЭС ниже. "В настоящее время в очень солнечные дни наблюдается избыток электричества, и в эти периоды мы экспортируем. По мере того, как на рынок будет поступать все больше производственных мощностей, а потребление будет развиваться медленнее, экспортный потенциал будет расти. Однако это нельзя назвать постоянным экспортом - он будет нестабильным и в значительной степени зависеть от погодных условий".