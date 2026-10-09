Латвия производит 94% нужного электричества, а скоро сможет стать экспортером
Латвия скоро может начать продавать электричество соседям. Солнце и ветер стремительно наращивают выработку, и через два-три года страна сможет производить больше, чем потребляет, прогнозируют в Минэнерго.
Местное производство электроэнергии в Латвии продолжает расти. Оно все больше обеспечивается за счет солнечной и ветровой энергии, дополняя выработку ГЭС и других электростанций. За первые восемь месяцев текущего года объемы производства электричества в Латвии увеличились на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 4,8 тераватт-часов (ТВт·ч). Особенно быстро росло производство солнечной энергии - в некоторые летние месяцы она становилась крупнейшим источником электричества. В результате, по данным Министерства климата и энергетики (МКЭ), за восемь месяцев текущего года произведенная в Латвии электроэнергия обеспечила 94% потребления страны, сообщает Diena.
Следует отметить, что за последние 10 лет Латвия производила в среднем 84% потребляемой электроэнергии, а остальное импортировалось. В настоящее время Augstsprieguma tīkls (AST) заключило новые договоры на подключение электростанций к сети общей мощностью около 4 гигаватт (ГВт).
Ожидается, что в течение 2-3 лет объем производства электроэнергии в Латвии достигнет и превысит годовой объем потребления, что приведет к сокращению импорта электроэнергии и увеличению периодов ее экспорта.
Электроэнергия в Латвии в основном производится на ГЭС и Рижских тепловых электростанциях (ТЭС), работающих на природном газе. В долгосрочной перспективе ГЭС производят в среднем 3 ТВт·ч в год, а ТЭС - в среднем 1,5 ТВт·ч в год. Небольшая часть электроэнергии также производится на других типах электростанций, в том числе ветровых и на биотопливе. В Латвии быстро развиваются солнечные электростанции, особенно в последние три года, объем производства электричества ими в этом году уже сопоставим с ТЭС.
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Спрос на электричество в Латвии в течение последних 10 лет колебался в среднем около 7 ТВт·ч в год, относительно стабилен и в последние годы демонстрирует небольшую тенденцию к росту, отмечает член правления AST Гатис Юнгханс. В будущем развитие солнечной и ветровой энергетики позволит Латвии производить все больше электроэнергии самостоятельно, а также экспортировать ее в определенные периоды, прогнозирует МКЭ.
Это будет возможно, например, в солнечные летние дни, когда солнечные электростанции будут производить больше электричества, чем требуется Латвии в данный момент, а также в ветреные периоды и весной.
В то же время будут и периоды, когда Латвии придется импортировать электроэнергию - в безветренную, сухую и холодную погоду, когда производство солнечной, ветровой энергии и ГЭС ниже. "В настоящее время в очень солнечные дни наблюдается избыток электричества, и в эти периоды мы экспортируем. По мере того, как на рынок будет поступать все больше производственных мощностей, а потребление будет развиваться медленнее, экспортный потенциал будет расти. Однако это нельзя назвать постоянным экспортом - он будет нестабильным и в значительной степени зависеть от погодных условий".
"Мы будем продолжать импортировать в безветренную и бессолнечную погоду, и в один и тот же день Латвия может быть и импортером, и экспортером", - сказала руководитель энергетического отдела Virši-A Линда Попова.