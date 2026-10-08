До 10 раз для одной бутылки: что на самом деле происходит с депозитной тарой после сдачи
За четыре года сдача депозитной упаковки стала повседневной привычкой для значительной части жителей Латвии, способствуя формированию экологичных привычек. Однако посещение депозитного пункта и получение депозита - лишь начало тщательно организованного пути упаковки. Depozīta Iepakojuma operators (DIO) рассказывает, что происходит со сданной тарой, чтобы она снова вернулась в оборот в виде новых бутылок или банок.
Главная цель депозитной системы - обеспечить, чтобы использованная упаковка от напитков не попадала в природу или бытовые отходы, а возвращалась в экономику как ценный ресурс для производства новых товаров или повторного наполнения. После сдачи в депозитных пунктах упаковку пересчитывают, а пользователю возвращают соответствующую сумму депозита. В крупных и средних тароматах пластиковые PET-бутылки и банки сжимаются для более эффективной транспортировки, а стеклянная тара хранится целой.
Затем вся упаковка поступает в сортировочный центр DIO в Ацоне, Саласпилсского края, где ее снова пересчитывают, проверяют и сортируют по материалу и качеству. Стекло сортируют по цвету - прозрачное, коричневое и смешанное. В потоке PET отдельно выделяют наиболее ценный прозрачный материал, который лучше всего подходит для производства новых бутылок. Чтобы подготовить материалы к эффективной транспортировке на перерабатывающие предприятия, в центре DIO PET и алюминиевые банки прессуют в плотные компактные тюки, многоразовые стеклянные бутылки хранят в специальных ящиках, а одноразовое стекло дробят на стеклобой.
Далее каждый материал направляется специализированным партнерам по переработке. Весь собранный в Латвии PET передается на переработку местному предприятию AS Iterum. Из полученных хлопьев и гранул прозрачный PET чаще всего перерабатывают в новые бутылки для напитков, обеспечивая полный цикл обращения материала. Цветной PET перерабатывают в синтетические волокна для производства текстильных изделий и различных хозяйственных товаров.
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Стеклобой от одноразовой тары отправляется на переработку в Эстонию, Литву и Польшу для производства новых стеклянных бутылок, что позволяет экономить природные ресурсы. Совсем другой путь проходят многоразовые стеклянные бутылки - их целыми возвращают производителям напитков, например AS Cēsu alus, SIA Cido Grupa, AS Tērvetes AL, AS Aldaris и другим компаниям. Там бутылки тщательно моют и снова наполняют. Благодаря этому одна бутылка может возвращаться в оборот в среднем до 10 раз.
Алюминиевые банки прессуют в плотные тюки и отправляют на переработку французской компании Constellium. Поскольку в Восточной Европе сейчас нет алюминиевых плавильных заводов, которые перерабатывали бы алюминий из банок таким образом, чтобы из него снова можно было производить новые банки, этот материал экспортируется. Важно, что алюминий можно перерабатывать неограниченное количество раз, а его переплавка требует до 95% меньше энергии, чем производство нового материала из руды. Это один из наиболее экологичных материалов для упаковки.
Цикл завершается, когда переработанные материалы снова превращаются в новую упаковку для напитков или сырье для производства других товаров, а многоразовые бутылки вновь наполняются и возвращаются на полки магазинов. Это позволяет сократить количество упаковки от напитков, попадающей в окружающую среду и бытовые отходы. Одновременно такой цикл обеспечивает возвращение ценного сырья в оборот, снижает потребность в использовании новых природных ресурсов и сокращает выбросы CO₂ в процессе производства.
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Поэтому участие каждого пользователя депозитной системы, который сдает упаковку в таромат, является важным шагом не только к более чистой окружающей среде, но и к более ответственному использованию ценных природных ресурсов. Сдай, чтобы встретиться снова!