До 10 раз для одной бутылки: что на самом деле происходит с депозитной тарой после сдачи

Алюминиевые банки прессуют в плотные тюки и отправляют на переработку французской компании Constellium. Поскольку в Восточной Европе сейчас нет алюминиевых плавильных заводов, которые перерабатывали бы алюминий из банок таким образом, чтобы из него снова можно было производить новые банки, этот материал экспортируется. Важно, что алюминий можно перерабатывать неограниченное количество раз, а его переплавка требует до 95% меньше энергии, чем производство нового материала из руды. Это один из наиболее экологичных материалов для упаковки.