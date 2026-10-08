В Латвии растет число желающих стать предпринимателями, осталось найти подходящую бизнес-идею

Будущие предприниматели представлены в самых разных группах населения. Примерно каждый третий житель в возрасте от 18 до 39 лет выразил готовность развивать собственную бизнес-идею или зарегистрировать предприятие в ближайшие 1–3 года. Наибольшая активность наблюдается среди людей, ищущих работу (36%), и жителей, находящихся в отпуске по уходу за ребенком (29%). При этом об открытии собственного дела все чаще задумываются также квалифицированные специалисты (27%) и студенты (25%).