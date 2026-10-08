В Латвии растет число желающих стать предпринимателями, осталось найти подходящую бизнес-идею
В Латвии растет как число новых предприятий, так и готовность людей заниматься предпринимательской деятельностью. За год доля потенциальных и начинающих предпринимателей в стране увеличилась с 17,8% до 24,4%, свидетельствуют результаты опроса, проведенного банком SEB.
Примерно каждый двадцатый опрошенный уже зарегистрировал собственное предприятие, а 20% в настоящее время рассматривают возможность открытия своего бизнеса или ищут подходящую бизнес-идею.
Рост предпринимательского потенциала, выявленный в ходе опроса, подтверждается и статистикой. Согласно данным Lursoft и Регистра предприятий, в 2025 году в Латвии было зарегистрировано рекордное за последние шесть лет количество новых предприятий. Положительная тенденция сохраняется и в этом году: за первое полугодие число зарегистрированных предприятий оказалось на 8,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Опрос показывает, что предпринимательские настроения улучшаются во всех странах Балтии, однако наиболее выражена эта тенденция именно в Латвии. Если в Латвии доля потенциальных и начинающих предпринимателей за год выросла на 6,6 процентного пункта, то в Эстонии прирост составил 2,7 процентного пункта, а в Литве предпринимательская активность осталась на уровне предыдущего года.
Будущие предприниматели представлены в самых разных группах населения. Примерно каждый третий житель в возрасте от 18 до 39 лет выразил готовность развивать собственную бизнес-идею или зарегистрировать предприятие в ближайшие 1–3 года. Наибольшая активность наблюдается среди людей, ищущих работу (36%), и жителей, находящихся в отпуске по уходу за ребенком (29%). При этом об открытии собственного дела все чаще задумываются также квалифицированные специалисты (27%) и студенты (25%).
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Ранее Otkrito.lv писал о том, что в Латвии новые предприятия появляются значительно чаще, чем в среднем по ЕС.