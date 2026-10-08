Не сидите в очередях - в больнице Страдиня появились терминалы самообслуживания

В Клинической университетской больнице имени Паула Страдиня (PSKUS) установили шесть терминалов самообслуживания, с помощью которых пациенты могут самостоятельно зарегистрироваться на прием к специалисту и произвести оплату. В больнице поясняют, что новая возможность позволит сократить очереди у регистратур и снизить нагрузку на специалистов по обслуживанию клиентов, благодаря чему обслуживание пациентов можно будет организовать более эффективно.