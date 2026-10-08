Не сидите в очередях - в больнице Страдиня появились терминалы самообслуживания
Очереди в регистратурах больницы Страдиня в Риге пытаются сократить с помощью технологий: пациенты теперь могут самостоятельно зарегистрироваться на прием и оплатить услуги. На проект потратили 252 000 евро.
В Клинической университетской больнице имени Паула Страдиня (PSKUS) установили шесть терминалов самообслуживания, с помощью которых пациенты могут самостоятельно зарегистрироваться на прием к специалисту и произвести оплату. В больнице поясняют, что новая возможность позволит сократить очереди у регистратур и снизить нагрузку на специалистов по обслуживанию клиентов, благодаря чему обслуживание пациентов можно будет организовать более эффективно.
Терминалы со специально адаптированным программным обеспечением установлены возле наиболее загруженных регистратур больницы.
Пациент может самостоятельно зарегистрироваться на прием, идентифицировав себя с помощью паспорта или удостоверения личности (eID-карты), а при необходимости - оплатить услуги банковской картой.
Развитие возможностей самообслуживания является частью предусмотренного стратегией больницы Страдиня на 2023-2029 годы курса на создание цифровой и эффективно управляемой больницы.
Терминалы самообслуживания и специально разработанное для них программное обеспечение были приобретены при софинансировании Фонда восстановления Европейского союза в рамках инвестиционной программы "Поддержка цифровизации процессов в коммерческой деятельности" при поддержке Латвийского агентства инвестиций и развития (LIAA).
Общая стоимость проекта составляет 252 000 евро без учета НДС. Доля софинансирования составила 30% - 75 600 евро.