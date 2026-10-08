Возможен раскол? Политологи - о главном вызове для "Объединенного списка" после феноменальной победы
У "Объединенного списка" самая большая фракция в истории Латвии: 41 депутат. Политологи уверены, что удержать вместе столь разных людей сможет только сильный лидер, а главным испытанием станут непопулярные решения.
Во время недавних выборов "Объединенный список" (ОС) получил беспрецедентно большую фракцию в истории Латвии - 41 мандат. Это обуславливает необходимость сильного лидера фракции, способного объединить столь разнородные силы, комментируют опрошенные Delfi политологи.
Важно, что ОС представляет собой объединение различных более мелких групп - в 2022 году под этим брендом объединились Латвийское объединение регионов (ЛОР), Латвийская зеленая партия (ЛЗП), Лиепайская партия и организация Latvijas restarts. Три из упомянутых являются самодостаточными партиями со своей историей, идеологией и целями. Внутренняя раздробленность в 14-м Сейме не помешала 15 депутатам от ОС работать как единая команда.
Громкая победа на выборах политической силы, представленной премьер-министром Андрисом Кулбергсом, вызвала в общественном пространстве различные дискуссии как о ее возможностях, так и об ожидаемых трудностях. Одна из основных - как удержать вместе такую большую фракцию. Легко увидеть параллели с расколом фракций KPV LV и Партии реформ Затлерса.
Скорее всего, как раз собственный горький опыт побудил бывшего президента Валдиса Затлерса предупредить о необходимости сильного лидера фракции в интервью уже на следующий день после объявления результатов выборов. Как отмечает политолог и исследователь выборов Харийс Карклиньш, эти исторические примеры не лучшие, потому что в то время это были совершенно новые партии. "ОС - это политическая сила, которая уже более стабильна. Лучшим примером может быть раскол "Нового времени" и образование "Гражданского союза" в 2008 году, когда началось время непопулярных решений".
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Непопулярные решения станут самым большим вызовом для фракции ОС, что теоретически может привести к расколу, считает Карклиньш. Он в основном упоминает цель ОС - бюджет без дефицита, что, скорее всего, потребует неприятных решений, которые могут не понравиться избирателям. "Поэтому депутат или небольшая группа [внутри фракции ОС] могут использовать эту возможность для наращивания политического капитала как защитники определенных групп".
Как отмечает политолог Лелде Метла-Розентале, большая фракция, особенно в ситуации, когда многие депутаты избираются впервые и еще не знакомы с порядком, имеет свои сложности. "Поэтому, прежде всего, важен сильный лидер фракции - человек с большим политическим опытом, который сможет организационно обучить этих новых депутатов тому, как в целом устроена работа в парламенте, что значит работа в комисссиях, как координируются мнения, что мы обсуждаем и что выносим за пределы парламента, а что оставляем внутри. Другими словами, всему, что связано с повседневной работой"