Возможен раскол? Политологи - о главном вызове для "Объединенного списка" после феноменальной победы

Скорее всего, как раз собственный горький опыт побудил бывшего президента Валдиса Затлерса предупредить о необходимости сильного лидера фракции в интервью уже на следующий день после объявления результатов выборов. Как отмечает политолог и исследователь выборов Харийс Карклиньш, эти исторические примеры не лучшие, потому что в то время это были совершенно новые партии. "ОС - это политическая сила, которая уже более стабильна. Лучшим примером может быть раскол "Нового времени" и образование "Гражданского союза" в 2008 году, когда началось время непопулярных решений".