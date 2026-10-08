Пора разрубить "гордиев узел": Литва предложит ЕС запретить транзит российского зерна
Порты Балтии не должны кормить российскую военную машину, считает премьер Литвы. Миндаугас Синкявичюс предложит Евросоюзу запретить транзит российского зерна и внести в санкционные списки аграрных магнатов.
"Россия использует порты и инфраструктуру Европы, включая страны Балтии, для экспорта своего зерна. Это неприемлемая ситуация, которая до сих пор допускалась под тем предлогом, что на продовольствие санкции ЕС не распространяются. (...) Необходимы решения и на уровне ЕС. Литва предложит не только запретить такой транзит, но и включить в санкционные списки отдельных олигархов российского сельскохозяйственного сектора, поддерживающих войну", — написал премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс в Facebook в четверг.
Премьер-министр подчеркнул, что Москва, используя инфраструктуру ЕС, все более агрессивно атакует Украину, ее порты и зерновозы, а также продает на мировых рынках зерно, украденное с оккупированных территорий.
«Мы не позволим российской военной машине наживаться, используя нашу инфраструктуру в качестве ворот на мировые рынки», — пояснил Синкявичюс.
Как ранее сообщало агентство BNS, с начала сентября в Литве проверяется происхождение продовольственного зерна, перевозимого транзитом из России и Беларуси. Государственная продовольственно-ветеринарная служба соседнего государства на данный момент взяла пять образцов из двух партий зерна неясного происхождения; их проверяют в зарубежных лабораториях, но информации о результатах пока нет.
В сентябре Синкявичюс заявил, что транзит российского зерна является общей проблемой стран Балтии. "Страны Балтии принимают меры для остановки этого транзита. Мы не раз обсуждали этот вопрос с премьером Латвии — наши позиции совпадают", — отметил премьер в Facebook.
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В свою очередь, Эстония уже запретила транзит зерна российского и белорусского происхождения с 1 октября на фоне попыток России найти новые экспортные маршруты в обход Черного моря.
Министерство земледелия Латвии в конце сентября указало на необходимость тесного сотрудничества и единого подхода стран Балтии как к пограничному контролю, так и к внедрению механизма проверки транзита российского зерна.
В 2024 году Европейский союз ввел пошлины на зерновые продукты из России и Беларуси, чтобы остановить их импорт в ЕС. Однако эти пошлины не полностью предотвращают транзит зерна через ЕС в третьи страны.