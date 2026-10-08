Пора разрубить "гордиев узел": Литва предложит ЕС запретить транзит российского зерна

"Россия использует порты и инфраструктуру Европы, включая страны Балтии, для экспорта своего зерна. Это неприемлемая ситуация, которая до сих пор допускалась под тем предлогом, что на продовольствие санкции ЕС не распространяются. (...) Необходимы решения и на уровне ЕС. Литва предложит не только запретить такой транзит, но и включить в санкционные списки отдельных олигархов российского сельскохозяйственного сектора, поддерживающих войну", — написал премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс в Facebook в четверг.