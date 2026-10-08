Госсекретарь США заговорил о кризисе западной цивилизации и назвал момент поворотным. ВИДЕО
Марко Рубио выступил у Акрополя в Афинах с жестким обращением к Европе, заявив, что Запад находится на историческом распутье. По словам госсекретаря США, Европе необходимо проснуться, резко нарастить оборонные расходы и вернуть промышленную мощь.
Западная цивилизация находится на распутье и сталкивается с различными угрозами, заявил в среду в Афинах госсекретарь США Марко Рубио, призвав Европу проснуться от долгого сна. Он напомнил об истоках западной демократии, заложенных в древних Афинах, и выделил такие качества, как индивидуальность, стремление к открытиям, изобретательность и любознательность, в качестве ключевых черт западной цивилизации.
Говоря об отношении древних греков к своей стране и миру, он сравнил их с современными взглядами в западном обществе: "Сегодня стало модным считать, что просвещенная внешняя политика означает ставить "глобальное сообщество" выше собственного народа. Но у древних греков нам есть чему поучиться. Они знали, что нет ничего эгоистичного или неправильного в верности своей нации и в том, что борьба за защиту ее интересов - превыше всего".
"Мы находимся в поворотной точке - не только в истории моей страны, но и в истории всей нашей цивилизации", - подчеркнул Рубио, выступая у Акрополя.
"Либо мы решимся действовать сейчас, либо вообще потеряем возможность действовать".
Он добавил, что США при президенте Дональде Трампе уже сделали свой выбор. "Мы выбираем бескомпромиссное использование национальной мощи, чтобы вернуть контроль над нашими критически важными цепочками поставок, вновь индустриализировать нашу экономику, восстановить нашу оборону, бороться за доминирование в технологиях и производстве будущего", - заявил Рубио.
"Возобновилась новая конкуренция между великими державами. Снова существуют уязвимость, агрессия, терроризм - целый ряд новых угроз и нападений", - предупредил госсекретарь США.
"Мы должны восстановить наши институты и альянсы, чтобы вместе противостоять этим угрозам", - добавил он.
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Рубио признал, что видит в Европе обнадеживающие признаки, и отметил, что Вашингтон надеется, что "это станет началом смены поколений, резкого увеличения расходов на оборону, целого ряда новых партнерств и программ, расширения производства". "Мы верим, что Европа может проснуться от своего долгого сна и вновь зажечь огонь, который был зажжен здесь тысячи лет назад", - подчеркнул Рубио.