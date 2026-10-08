Госсекретарь США заговорил о кризисе западной цивилизации и назвал момент поворотным. ВИДЕО

Говоря об отношении древних греков к своей стране и миру, он сравнил их с современными взглядами в западном обществе: "Сегодня стало модным считать, что просвещенная внешняя политика означает ставить "глобальное сообщество" выше собственного народа. Но у древних греков нам есть чему поучиться. Они знали, что нет ничего эгоистичного или неправильного в верности своей нации и в том, что борьба за защиту ее интересов - превыше всего".