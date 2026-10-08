Конфликт на детской площадке в Риге: полиция задержала одного из агрессивных подростков
Конфликт на детской площадке в центре Риги закончился задержанием молодого человека. По словам потерпевшего, после того как он сделал замечание подросткам за неприемлемое поведение, ситуация обострилась, а полиция приехала лишь спустя длительное время.
Государственная полиция (ГП) в среду задержала молодого человека, который днем ранее агрессивно конфликтовал с мужчиной на территории спортивного квартала Centra sporta kvartāls на улице Кришьяня Барона в Риге. В связи с конфликтом, произошедшим 6 октября, полиция начала процесс об административном нарушении по факту возможного нарушения общественного порядка. Правоохранители также установили личности других молодых людей, которые, предположительно, могли быть причастны к произошедшему.
Полиция продолжает выяснять точные обстоятельства инцидента и призывает очевидцев этого случая связаться с правоохранителями по телефону 67086855 или 112.
Ранее сообщалось, что один из отцов рассказал в социальных сетях о произошедшем во вторник вечером на детской площадке на улице Барона. Мужчина находился там вместе со своей дочерью. Рядом была группа подростков, которые очень громко ругались. Мужчина сделал им замечание, после чего ситуация переросла в конфликт.
В группе подростков находился также совершеннолетний молодой человек, который начал агрессивно приближаться к мужчине. Ситуация стала еще серьезнее, когда одна из девушек-подростков подбежала с ножом и попыталась передать его молодому человеку.
На место происшествия подошли другие взрослые, которые попытались разнять мужчину и молодых людей. После этого мужчина вместе с дочерью попытался уйти с детской площадки, однако группа молодых людей окружила их и не позволила уйти. Мужчина попросил администрацию детской площадки вызвать полицию. Позже он сам позвонил в полицию, однако получил ответ, что поступили другие вызовы и необходимо ждать своей очереди. Примерно через 40 минут мужчина снова позвонил в полицию, но и тогда ему ответили, что необходимо ждать.
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В отделе общественных связей ГП накануне сообщили, что в день поступления вызова было большое количество звонков от жителей. Кроме того, "на отдельных этапах получения информации" о происшествии на детской площадке на улице Кришьяня Барона были допущены недостатки при регистрации информации.
Из-за этих обстоятельств полиция прибыла на место спустя продолжительное время, когда участники конфликта уже покинули территорию. Полиция обещает принять меры для улучшения организации работы. Правоохранители также извинились перед потерпевшим за сложившуюся ситуацию.