Конфликт на детской площадке в Риге: полиция задержала одного из агрессивных подростков

На место происшествия подошли другие взрослые, которые попытались разнять мужчину и молодых людей. После этого мужчина вместе с дочерью попытался уйти с детской площадки, однако группа молодых людей окружила их и не позволила уйти. Мужчина попросил администрацию детской площадки вызвать полицию. Позже он сам позвонил в полицию, однако получил ответ, что поступили другие вызовы и необходимо ждать своей очереди. Примерно через 40 минут мужчина снова позвонил в полицию, но и тогда ему ответили, что необходимо ждать.