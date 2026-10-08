Исследование: почти каждое третье предприятие в Латвии испытывает нехватку денег
Нехватка частных финансовых ресурсов – наиболее часто упоминаемое препятствие для развития инноваций в малых и средних предприятиях Латвии. На недостаток таких средств как на сдерживающий фактор указывает 31% предпринимателей, тогда как в среднем по Европейскому союзу (ЕС) – 20%, свидетельствуют данные опроса Европейской комиссии.
Как отмечают эксперты Luminor, представители малого и среднего бизнеса Латвии также чаще, чем в среднем по Европейскому союзу, указывают на недостаточную государственную поддержку развития инноваций – ее нехватку называют препятствием 22% предприятий, тогда как в среднем по ЕС – 19%. В свою очередь, проблемы с предсказуемостью рынка, сложности правовой и административной среды, а также нехватка навыков в Латвии упоминаются реже, чем в среднем по ЕС.
"Когда предприятия планируют инвестиции, важен не только объем собственных средств и доступной государственной поддержки, но и четкие, предсказуемые условия ее получения. Мы видим, что нередко решающую роль могут сыграть и сравнительно небольшие вложения, позволяющие приобрести оборудование, внедрить цифровые решения или расширить деятельность и тем самым сделать следующий шаг в развитии", - указывают специалисты.
Доступность частных финансовых ресурсов для инноваций остается проблемой во всем Балтийском регионе, однако ситуация в каждой стране различается. В Литве недостаток таких средств называют препятствием 47 % предприятий – это самый высокий показатель в Балтии. В Эстонии на этот фактор указывают 34 % предпринимателей.