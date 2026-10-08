Исследование: почти каждое третье предприятие в Латвии испытывает нехватку денег

Как отмечают эксперты Luminor, представители малого и среднего бизнеса Латвии также чаще, чем в среднем по Европейскому союзу, указывают на недостаточную государственную поддержку развития инноваций – ее нехватку называют препятствием 22% предприятий, тогда как в среднем по ЕС – 19%. В свою очередь, проблемы с предсказуемостью рынка, сложности правовой и административной среды, а также нехватка навыков в Латвии упоминаются реже, чем в среднем по ЕС.