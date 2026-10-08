Съехал в кювет и погиб: смертельная авария под Елгавой
Минувшей ночью в Елгавском крае в аварии погиб мужчина. Его Audi съехала с дороги и оказалась в кювете на крыше.
Как сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе, примерно через час после полуночи поступил вызов в Вирцавскую волость, где легковой автомобиль попал в аварию и оказался в кювете на крыше. Спасатели достали из машины погибшего и с помощью манипулятора вытащили легковой автомобиль из кювета.
По данным Госполиции, авария произошла на автодороге Димзас - Вирцава - Вайрогс, где в кювете был обнаружен автомобиль Audi. Мужчина 1958 года рождения съехал с дороги при невыясненных на данный момент обстоятельствах. Полиция расследует происшествие.
За прошедшие сутки в стране зарегистрировано 142 дорожно-транспортных происшествия, в авариях пострадали 16 человек и один погиб.
Оформлено 389 административных протоколов о нарушениях правил дорожного движения, в том числе 159 - за превышение скорости. За вождение транспортного средства в состоянии алкогольного опьянения начат один процесс об административном правонарушении и пять уголовных процессов. Также за вождение транспортного средства под возможным воздействием наркотических веществ начат один уголовный процесс.