Съехал в кювет и погиб: смертельная авария под Елгавой

Как сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе, примерно через час после полуночи поступил вызов в Вирцавскую волость, где легковой автомобиль попал в аварию и оказался в кювете на крыше. Спасатели достали из машины погибшего и с помощью манипулятора вытащили легковой автомобиль из кювета.