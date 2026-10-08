Пришел на техосмотр и остался без машины (иллюстративное фото).
В Латвии
Сегодня 13:03
Мужчина в Валмиере хотел пройти техосмотр, но остался без машины - полиция забрала автомобиль
Из-за подозрений сотрудников Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) в подделке номера шасси, или VIN-номера, у жителя Цесиса, который приехал в Валмиеру на техосмотр автомобиля, конфисковали машину, сообщает передача "Bez Tabu" телеканала TV3.
Житель Цесиса два года назад купил автомобиль и в выходной день приехал на нем в CSDD в Валмиере, чтобы пройти техосмотр. После проверки машины сотрудники CSDD попросили мужчину подождать, а вскоре приехал экипаж Государственной полиции и забрал автомобиль.
Примерно через две недели полиция сообщила владельцу автомобиля, что подделка VIN-номера не обнаружена и дело прекращено. Мужчина получил свою машину обратно, однако при повторном визите в CSDD снова не смог пройти техосмотр, поскольку полиция еще не направила необходимую информацию.
Произошедшее доставило владельцу автомобиля серьезные неудобства, поскольку без машины ему было сложно добираться на работу в Лигатне.