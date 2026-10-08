Мужчина в Валмиере хотел пройти техосмотр, но остался без машины - полиция забрала автомобиль

Житель Цесиса два года назад купил автомобиль и в выходной день приехал на нем в CSDD в Валмиере, чтобы пройти техосмотр. После проверки машины сотрудники CSDD попросили мужчину подождать, а вскоре приехал экипаж Государственной полиции и забрал автомобиль.