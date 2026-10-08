Населению Латвии объявили приятные новости относительно цен на топливо
После резкого подорожания топлива в сентябре на европейском рынке дизельного топлива появился первый существенный сигнал о возможном снижении цен. Решение стран G7 задействовать чрезвычайные топливные резервы может снизить стоимость дизельного топлива на европейских автозаправочных станциях примерно на 3%, или на 7 центов за литр, свидетельствуют расчеты банка Citadele.
Ощутимое облегчение
Для Латвии это решение особенно актуально после роста цен в последние месяцы. По данным Центрального статистического управления, в сентябре дизельное топливо в Латвии подорожало за месяц на 10,3 %, а за год – на 39,1 %.
"Наши расчеты показывают, что конечная цена на автозаправочных станциях может снизиться примерно на 3%, или на 7 центов за литр. Это ощутимое облегчение, но существенно ситуацию на рынке оно не изменит", – отмечает главный экономист банка Citadele Карлис Пургайлис.
2 октября страны G7 договорились в течение следующих четырех месяцев выпустить из чрезвычайных резервов 100 миллионов баррелей дизельного топлива и сырой нефти, начав с масштабного высвобождения запасов дизельного топлива в течение 20 дней. В обмен на это США отказались от угроз запретить экспорт дизельного топлива. Европейские страны планируют выпустить из резервов около 50 миллионов баррелей дизельного топлива. Возможно, часть этого объема будет лишь выполнением обещания задействовать резервы, данного еще в марте после начала войны с Ираном.
Расчеты Citadele показывают, что при распределении этого объема на четыре месяца дополнительное предложение составит примерно 8,7% обычного месячного потребления дизельного топлива в ЕС. Этого более чем достаточно, чтобы заместить объем дизельного топлива, который Европе обычно приходится импортировать.
"Важно, что значительная часть топлива поступит на рынок уже в первые недели – именно тогда, когда предложение ограничено и приближается рост спроса, связанный с зимним отопительным сезоном. Это дает Европе определенную подушку безопасности на зиму", – поясняет Пургайлис.
Цены на АЗС снизятся с задержкой
Финансовые рынки отреагировали на заявление G7 незамедлительно – цены фьючерсных контрактов на дизельное топливо в Европе снизились почти на 6%. Это стало одним из крупнейших однодневных падений за последние годы. Однако оптовая цена дизельного топлива по-прежнему примерно вдвое выше, чем два года назад.
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"Для водителей снижение оптовых цен не означает такого же снижения цены на заправке. Значительную часть конечной цены топлива составляет акциз – фиксированная сумма за литр, которая не уменьшается вслед за оптовыми ценами на нефть или дизельное топливо. Поэтому расчеты банка показывают, что, если снижение оптовых цен полностью отразится на стоимости топлива для потребителей, цена на автозаправочных станциях уменьшится примерно на 3%, или на 7 центов за литр", – объясняет Пургайлис.
Цены на автозаправочных станциях обычно реагируют на изменения оптовых цен с задержкой в несколько недель и нередко снижаются медленнее, чем растут.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что проблема дефицита топлива в Европе решена: G7 и США приняли важные решения.