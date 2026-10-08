Населению Латвии объявили приятные новости относительно цен на топливо

2 октября страны G7 договорились в течение следующих четырех месяцев выпустить из чрезвычайных резервов 100 миллионов баррелей дизельного топлива и сырой нефти, начав с масштабного высвобождения запасов дизельного топлива в течение 20 дней. В обмен на это США отказались от угроз запретить экспорт дизельного топлива. Европейские страны планируют выпустить из резервов около 50 миллионов баррелей дизельного топлива. Возможно, часть этого объема будет лишь выполнением обещания задействовать резервы, данного еще в марте после начала войны с Ираном.