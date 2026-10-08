Систему для выборов в Сейм сделали, но денег не получили? Разработчики требуют 871 200 евро от VDAA

"Мы вложили ресурсы, завершили работы и передали заказчику разработанное решение. Мы считаем неприемлемым прекращение сотрудничества в рамках государственного заказа в тот момент, когда решение уже разработано и передано заказчику. Более того, агентство отказывается оплачивать выполненную работу, ссылаясь на заключение учреждения безопасности, конкретное обоснование которого держится в секрете. Мы, как и любой предприниматель, сотрудничающий с государством, должны иметь возможность полагаться на решения государственного заказчика и получать справедливую оплату за выполненную работу", - объясняет председатель правления Baltic Software Factory Оскар Вилитис.