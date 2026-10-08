Систему для выборов в Сейм сделали, но денег не получили? Разработчики требуют 871 200 евро от VDAA
Фото: LETA
Разработчики избирательной IT-системы требуют от государства 871 200 евро за выполненную, но не оплаченную работу
В Латвии

Систему для выборов в Сейм сделали, но денег не получили? Разработчики требуют 871 200 евро от VDAA

Отдел новостей

Otkrito.lv

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SIA Baltic Software Factory совместно с SIA Expert Quality и SIA Lightsoft solutions подали иск в Рижский городской суд против Государственного агентства цифрового развития (VDAA), требуя выплатить вознаграждение за работы, выполненные при подготовке подсистемы SKENIS избирательной платформы к выборам в Сейм. Сумма иска составляет 871 200 евро.

Спор связан с заказом VDAA от 25 февраля 2026 года на разработку улучшения модуля SKENIS, предназначенного для подсчета голосов на выборах в Сейм в 2026 году. Улучшение должно было позволить обрабатывать избирательные бюллетени непосредственно на избирательных участках до их загрузки в центральную систему, тем самым повышая техническую устойчивость избирательного процесса.

До начала работ VDAA согласовало специалистов, участвующих в выполнении задания, с учреждениями безопасности, заключило сделку, а позднее одобрило и начало работ второго этапа. В рамках проекта VDAA тесно сотрудничало с Baltic Software Factory, регулярно проводились встречи. По мнению компании, это создало обоснованные ожидания успешного развития проекта, поэтому команда добросовестно выполнила предусмотренные заказом работы в установленный срок.

Baltic Software Factory указывает, что в короткие сроки разработала заказанное решение и 23 апреля 2026 года передала VDAA готовое программное обеспечение и документацию. Вскоре после этого VDAA сообщило об одностороннем отказе от сделки.

"Мы вложили ресурсы, завершили работы и передали заказчику разработанное решение. Мы считаем неприемлемым прекращение сотрудничества в рамках государственного заказа в тот момент, когда решение уже разработано и передано заказчику. Более того, агентство отказывается оплачивать выполненную работу, ссылаясь на заключение учреждения безопасности, конкретное обоснование которого держится в секрете. Мы, как и любой предприниматель, сотрудничающий с государством, должны иметь возможность полагаться на решения государственного заказчика и получать справедливую оплату за выполненную работу", - объясняет председатель правления Baltic Software Factory Оскар Вилитис.

Компания подчеркивает, что согласно договору решение VDAA не продолжать сотрудничество не освобождает агентство от обязанности оплатить выполненные работы. Обращение в суд - это способ добиться от государственного заказчика исполнения своих договорных обязательств.

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