ДТП в Риге: женщина за рулем не заметила приближающийся трамвай
Момент невнимательности на перекрестке в Риге закончился столкновением: автомобиль CityBee врезался в трамвай. Машина получила серьезные повреждения, однако, к счастью, никто из участников аварии серьезно не пострадал.
В среду утром в Риге на перекрестке улицы Лизума и Бривибас гатве произошло сильное столкновение автомобиля каршеринга CityBee с трамваем Rīgas satiksme. В результате движение общественного транспорта на некоторое время было существенно затруднено, сообщает программа "Degpunktā".
Авария произошла, когда молодая женщина за рулем автомобиля компании каршеринга CityBee хотела выполнить разрешенный правый поворот с улицы Лизума на Бривибас гатве.
Вероятнее всего, водительница смотрела только на транспорт, двигавшийся слева, и не заметила приближающийся трамвай, в результате чего произошло столкновение.
Как рассказала программе водитель трамвая, работающая в компании уже девять лет, удар был сильным. Однако никто из пассажиров общественного транспорта и водительница автомобиля каршеринга физически не пострадал.
При этом автомобиль в результате столкновения получил серьезные повреждения и, скорее всего, восстановлению уже не подлежит.
После аварии движение трамваев на этом участке дороги было затруднено более получаса.