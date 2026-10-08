ДТП в Риге: женщина за рулем не заметила приближающийся трамвай
Фото: degpunkta.tv3.lv
Автомобиль в результате столкновения получил серьезные повреждения и, скорее всего, восстановлению уже не подлежит.
Аварии и происшествия

ДТП в Риге: женщина за рулем не заметила приближающийся трамвай

Отдел новостей

TV3 / Otkrito.lv

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Момент невнимательности на перекрестке в Риге закончился столкновением: автомобиль CityBee врезался в трамвай. Машина получила серьезные повреждения, однако, к счастью, никто из участников аварии серьезно не пострадал.

В среду утром в Риге на перекрестке улицы Лизума и Бривибас гатве произошло сильное столкновение автомобиля каршеринга CityBee с трамваем Rīgas satiksme. В результате движение общественного транспорта на некоторое время было существенно затруднено, сообщает программа "Degpunktā".

Авария произошла, когда молодая женщина за рулем автомобиля компании каршеринга CityBee хотела выполнить разрешенный правый поворот с улицы Лизума на Бривибас гатве.

Вероятнее всего, водительница смотрела только на транспорт, двигавшийся слева, и не заметила приближающийся трамвай, в результате чего произошло столкновение.

Как рассказала программе водитель трамвая, работающая в компании уже девять лет, удар был сильным. Однако никто из пассажиров общественного транспорта и водительница автомобиля каршеринга физически не пострадал.

При этом автомобиль в результате столкновения получил серьезные повреждения и, скорее всего, восстановлению уже не подлежит.

После аварии движение трамваев на этом участке дороги было затруднено более получаса.

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DegpunktāБривибас гатвеCityBeeRīgas satiksmeБривибас

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