В Латвии решили внести поправки в закон об OCTА - водителей ждут существенные изменения
Комиссия Сейма по бюджету и финансам поддержала поправки к закону об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств (OCTA), предусматривающие несколько существенных изменений для водителей. Одно из самых важных – после ДТП потерпевший в определенных случаях сможет обращаться за возмещением к своему страховщику OCTA, а не к страховщику виновной стороны.
Латвийское бюро страховщиков транспортных средств (LTAB) считает, что новый порядок может упростить получение возмещения, однако его внедрение требует тщательной подготовки.
Одним из наиболее существенных изменений станет так называемое прямое урегулирование убытков. Оно предусматривает, что в случаях, когда в дорожно-транспортном происшествии не пострадали люди, а ущерб транспортному средству не превышает 50 000 евро, потерпевший сможет подать заявление на возмещение своему страховщику OCTA.
Сейчас потерпевший должен обращаться к страховщику, у которого виновник аварии приобрел полис OCTA. Если же у виновника нет действующего полиса OCTA, потерпевший может обратиться к своему или любому другому страховщику OCTA. Новая система упростит этот процесс – человек сможет связаться со своим страховщиком, услуги которого ему уже знакомы. Новый порядок планируется ввести с 1 июля 2027 года, и он будет распространяться на договоры OCTA, вступающие в силу с этой даты.
Поправки предусматривают еще одно существенное изменение: в отдельных случаях возмещение за повреждения автомобиля можно будет получить и тогда, когда транспортное средство, ставшее причиной аварии, не установлено, а в происшествии не пострадали люди. Это будет касаться случаев, когда из-за полученных в аварии повреждений у транспортного средства аннулируется разрешение на участие в дорожном движении. Сейчас в таких случаях возмещение выплачивается только тогда, когда в аварии пострадал человек. Эти выплаты предполагается осуществлять из Гарантийного фонда OCTA. Новый порядок планируется ввести с 1 января 2027 года.
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