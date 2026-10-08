В Латвии решили внести поправки в закон об OCTА - водителей ждут существенные изменения

Поправки предусматривают еще одно существенное изменение: в отдельных случаях возмещение за повреждения автомобиля можно будет получить и тогда, когда транспортное средство, ставшее причиной аварии, не установлено, а в происшествии не пострадали люди. Это будет касаться случаев, когда из-за полученных в аварии повреждений у транспортного средства аннулируется разрешение на участие в дорожном движении. Сейчас в таких случаях возмещение выплачивается только тогда, когда в аварии пострадал человек. Эти выплаты предполагается осуществлять из Гарантийного фонда OCTA. Новый порядок планируется ввести с 1 января 2027 года.