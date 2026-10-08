С 2027 года в Латвии меняется система бесплатной офтальмологи: что важно знать пациентам

С нового года оплачиваемые государством консультации офтальмолога и другие амбулаторные офтальмологические услуги будут предоставлять 64 отобранных медицинских учреждения. 55 из них оказывали такие услуги и раньше, а девять начнут делать это впервые. Одновременно некоторые учреждения с 2027 года больше не будут предоставлять оплачиваемые государством офтальмологические услуги.