С 2027 года в Латвии меняется система бесплатной офтальмологи: что важно знать пациентам
С 2027 года в Латвии существенно изменится порядок получения оплачиваемых государством услуг в сфере офтальмологии. Для части пациентов это означает необходимость изменить запись к врачу, однако новая система должна упростить путь к необходимому лечению.
С нового года оплачиваемые государством консультации офтальмолога и другие амбулаторные офтальмологические услуги будут предоставлять 64 отобранных медицинских учреждения. 55 из них оказывали такие услуги и раньше, а девять начнут делать это впервые. Одновременно некоторые учреждения с 2027 года больше не будут предоставлять оплачиваемые государством офтальмологические услуги.
Что делать, если запись к офтальмологу уже есть на 2027 год?
Если пациент записался на оплачиваемую государством консультацию офтальмолога в учреждение, которое в дальнейшем больше не будет оказывать такие услуги, ему придется заново записаться в другое медицинское учреждение.
Национальная служба здравоохранения (NVD) указывает, что сами медицинские учреждения должны связаться с такими пациентами и своевременно сообщить об изменениях. При этом тем, кто уже записан на операцию на глазах в дневном стационаре, менять запись не придется.
К офтальмологу по-прежнему можно будет попасть без направления
Для консультации офтальмолога направление врача по-прежнему не потребуется. Для других офтальмологических услуг направление будет необходимо.
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Если из-за изменений пациенту придется выбрать другого поставщика услуг и заново записаться, ранее выданное электронное направление останется действительным.
NVD подчеркивает, что общее количество оплачиваемых государством консультаций офтальмолога в следующем году не сократится. Объем услуг в разных регионах Латвии будут планировать с учетом численности населения.
Изменится и запись на процедуры и операции
Существенные изменения ожидают пациентов, которым необходимы услуги дневного стационара. В дальнейшем записывать пациента на них будет медицинский работник или медицинское учреждение, а не сам пациент.
В NVD объясняют, что это должно решить ситуацию, когда врач назначает необходимую процедуру и выдает направление, но пациент самостоятельно не может найти подходящее медицинское учреждение. В результате необходимое лечение нередко откладывается или человек вообще его не получает.
Если после операции на глазах в дневном стационаре возникнут осложнения, пациенту также больше не придется самостоятельно искать место, где ему окажут помощь - дальнейшие действия организуют медицинские работники.
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Все отобранные учреждения должны будут оказывать услуги детям
Еще одно важное изменение касается детской офтальмологической помощи. С 2027 года все отобранные медицинские учреждения будут обязаны предоставлять оплачиваемые государством амбулаторные офтальмологические услуги также детям.
Новая система также предусматривает электронный обмен результатами обследований, более прозрачную организацию очередей пациентов и единые требования к оборудованию и организации услуг в медицинских учреждениях. Планируется также оценивать опыт пациентов и пересмотреть модель оплаты услуг.
В NVD объясняют, что до сих пор доступность офтальмологических услуг в разных регионах Латвии была неравномерной. Проблемы также создавали раздробленность между поставщиками услуг и сложный порядок оплаты.
Цель новой системы - обеспечить доступность оплачиваемых государством офтальмологических услуг по единым принципам во всей Латвии.
Информация о медицинских учреждениях, которые с 2027 года будут предоставлять оплачиваемые государством офтальмологические услуги, доступна на сайте NVD, а также по информационному телефону 80001234.