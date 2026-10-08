Жителей Латвии предупредили о возможных огромных расходах в случае проблем с системой отопления
За год число страховых выплат из-за проблем с отопительными системами выросло почти на 129 %, сообщает компания Balcia. Эксперты призывают проверить отопительную систему до начала холодного сезона, чтобы избежать возможных убытков.
За первые семь месяцев этого года сумма страховых выплат за повреждения отопительных систем составила более 130 000 евро. Средний размер выплаты в этом году также вырос примерно на 7,6 %, достигнув 2721 евро. Заявления на возмещение ущерба показывают, что самые большие убытки нередко связаны не с самой поломкой оборудования, а с вызванной ею цепочкой событий – остановкой отопления, охлаждением помещений, замерзанием труб, их разрывом и последующей утечкой воды.
Самая крупная выплата за повреждение отопительного оборудования в этом году на данный момент составила 26 000 евро. Все началось со сбоя в работе отопительного котла – он перестал работать, на холоде замерзли трубы системы, и поначалу казавшаяся незначительной техническая проблема обернулась существенными убытками.
В другом доме работу отопительного котла остановил датчик безопасности. Хотя позднее отопление восстановили, за это время часть труб уже успела замерзнуть. Когда они оттаяли, обнаружилась утечка, поэтому для устранения повреждений пришлось демонтировать и покрытие стены. В этом случае расходы достигли 2700 евро.