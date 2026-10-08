Жителей Латвии предупредили о возможных огромных расходах в случае проблем с системой отопления

За первые семь месяцев этого года сумма страховых выплат за повреждения отопительных систем составила более 130 000 евро. Средний размер выплаты в этом году также вырос примерно на 7,6 %, достигнув 2721 евро. Заявления на возмещение ущерба показывают, что самые большие убытки нередко связаны не с самой поломкой оборудования, а с вызванной ею цепочкой событий – остановкой отопления, охлаждением помещений, замерзанием труб, их разрывом и последующей утечкой воды.