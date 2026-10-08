"Даже трудно называть выборами": Европарламент может признать Госдуму России нелегитимной

Калниете напомнила депутатам ЕП, что в России началась очередная мобилизация, а атаки на критическую инфраструктуру Украины были усилены с целью сломить украинский народ зимой. Она сослалась на одну из главных российских пропагандистских газет "Московский комсомолец", которая признала, что "Путин победил на новом национальном референдуме в поддержку войны". "Мы в Европейском союзе (ЕС) должны быть готовы увеличить поддержку Украины, мы должны быть готовы защищать себя. Потому что Кремль продолжит угрожать нашей демократии и миру", - подчеркнула политик.