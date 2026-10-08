"Даже трудно называть выборами": Европарламент может признать Госдуму России нелегитимной
Европарламент готовит жесткий ответ на выборы в российскую Госдуму. Депутат Европейского парламента (ЕП) Сандра Калниете ("Новое единство") призывает не признавать их демократическими, изолировать российский режим и не допускать возвращения России к нормальной жизни на международных спортивных и культурных площадках.
Как сообщила агенту LETA помощница политика Элина Бивиня, сегодня ЕП проголосует за резолюцию, в которой прошедшие в России выборы в Государственную думу будут признаны недемократическими и осуждены. В документе также содержится призыв к политической и дипломатической изоляции российского режима на столько времени, сколько это будет необходимо.
В резолюции предлагается исключить представителей режима из международных форумов и не допускать нормализации участия России в международных спортивных и культурных мероприятиях. Резолюция подготовлена по инициативе группы Европейской народной партии (ЕНП), а ее разработкой руководила Калниете, которая является главным докладчиком парламента по вопросам России.
Политик подчеркивает, что диктатура Владимира Путина провела самые репрессивные выборы в Государственную думу за всю историю. По ее мнению, их даже трудно называть выборами, поскольку они не соответствуют самым элементарным демократическим стандартам - запрещена политическая оппозиция, протесты криминализированы, СМИ и пропаганда полностью контролируются, данные о явке избирателей сфальсифицированы, в списках проголосовавших присутствуют "мертвые души", а независимого международного наблюдения за выборами больше нет.
Во время дебатов в ЕП Калниете призвала журналистов и международные институты не использовать терминологию, связанную с выборами, описывая то, что происходило в оккупированных территориях Украины. Она отметила, что организованные оккупационными властями "выборы" на силой захваченной территории являются нарушением международного права в области прав человека и суверенитета Украины. Поэтому ЕП не должен признавать вновь избранную Государственную думу легитимным представительным и законодательным органом России. Политик также призвала Совет Европы и его государства-члены не признавать легитимность вновь избранной Государственной думы.
Калниете напомнила депутатам ЕП, что в России началась очередная мобилизация, а атаки на критическую инфраструктуру Украины были усилены с целью сломить украинский народ зимой. Она сослалась на одну из главных российских пропагандистских газет "Московский комсомолец", которая признала, что "Путин победил на новом национальном референдуме в поддержку войны". "Мы в Европейском союзе (ЕС) должны быть готовы увеличить поддержку Украины, мы должны быть готовы защищать себя. Потому что Кремль продолжит угрожать нашей демократии и миру", - подчеркнула политик.
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В подготовленной группой ЕНП резолюции государства ЕС также призываются ввести санкции против лиц, ответственных за политические преследования и сфабрикованные дела против представителей российского гражданского общества, а также против всех, кто организовывал или руководил выборами, баллотировался на них, утверждал, что представляет временно оккупированные территории Украины, либо действовал там в качестве "наблюдателя".