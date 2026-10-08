В Валмиере за 2,3 млн евро построят новый участок променада вдоль Гауи
Более 2,3 миллиона евро вложат в новый участок променада вдоль Гауи в Валмиере. Здесь появятся освещение, вело- и пешеходная инфраструктура, питьевой фонтанчик и система сбора дождевой воды.
Будет построен участок променада по правому берегу Гауи - от улицы Гауяс, 7, до Валмиерской музыкальной школы. Здесь создадут благоустроенную, освещенную и дружественную природе инфраструктуру для пешеходов и велосипедистов, а также установят различные элементы благоустройства, в том числе питьевой фонтанчик.
Новый участок променада станет продолжением уже построенной части. Используемые материалы, элементы благоустройства, освещение и общие решения по планированию территории будут согласованы между собой, чтобы создать единую и непрерывную сеть общественного пространства и инфраструктуры для передвижения вдоль правого берега Гауи.
На этом участке променада также будет реконструирована система ливневой канализации и созданы дождевые сады с растениями. Они будут обеспечивать сбор, очистку и впитывание дождевой воды, одновременно являясь частью общего решения по благоустройству территории.
Общая стоимость проекта составляет 2 321 409 евро. Из них 1,7 миллиона евро - финансирование Европейского фонда регионального развития, еще 301 410 евро выделит самоуправление.
Завершить реализацию проекта планируется к концу 2027 года. На время строительных работ движение пешеходов на этом участке будет закрыто.
Согласно результатам закупки и заключенному договору, строительные работы выполняет SIA Limbažu ceļi.