В Валмиере за 2,3 млн евро построят новый участок променада вдоль Гауи

Будет построен участок променада по правому берегу Гауи - от улицы Гауяс, 7, до Валмиерской музыкальной школы. Здесь создадут благоустроенную, освещенную и дружественную природе инфраструктуру для пешеходов и велосипедистов, а также установят различные элементы благоустройства, в том числе питьевой фонтанчик.